北韓今晨試射彈道導彈 以失敗收場

韓聯社29日報導，韓國聯合參謀本部稱，北韓在平安南道一帶發射彈道導彈。(圖片取自韓聯社)

(7:00更新)北韓於當地時間29日早上上午5:30從平安南道朝東北方向試射彈道導彈，但發射升空數秒內發生爆炸，以失敗收場。這是北韓本月第二次試射失敗。機的是芝加哥市航管局的一名保安。

據分析朝鮮此次試射彈道導彈可能是針對28日聯合國安理會召開的朝核問題會議表示抗議有關。迫於國際社會的壓力此次試射導彈朝鮮選擇了向朝鮮內陸地區發射。而美軍指出北韓這次試射飛彈，飛行範圍在北韓領空。而美國總統川普已得知消息，並獲簡報通知

聯合國安理會今天才集會磋商北韓核武問題，美與北韓對峙持續增溫之際，根據韓聯社最新消息，北韓又發射彈道導彈。

在朝鮮半島局勢緊張之際，26日美國空軍在加州試射民兵三型（Minuteman III）無彈頭的洲際彈道導彈，導彈飛行6759公里後落在馬紹爾群島，被北韓譴責美國近日試射洲際彈道導彈，認為其試射是在模擬打擊北韓。而隨後根據韓聯社29日報導，韓國聯合參謀本部稱，北韓在平安南道一帶發射彈道導彈並在空中爆炸，恐會使得原本緊張的情勢更加升高。

(中時電子報)