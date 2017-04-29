金門「大膽島」拚觀光！文創商品得獎作品出爐

有「離島中的離島」之譽的金門大膽島。（本報系記者 李金生攝）

在數位、文創當道時代，金門的美要如何呈現呢？由金門縣政府觀光處舉辦的「金門大膽島文創商品設計競賽」經過熱烈的投稿與評選，四組主題獎項終於出爐，總共59組得獎作品。自由創意商品由「大膽搞」奪得最高獎項，而高粱酒瓶包裝設計、紀念明信片套組及大膽島個人化郵票，則分別由「揮灑著燦爛的孤島」、「大膽色彩」、「大膽頑字」等作品獲得金獎。

活動也預計在五月中，針對得獎作品進行網路票選， 投票者有機會獲得拍立得相機，而票選人氣最高的作品，參賽者可獲贈平板電腦。此外，這次得獎作品經評估後，將製作成大膽島限定商品對外販售，歡迎大家踴躍投票支持喜愛的作品。

配合大膽島即將對外開放參觀，金門縣政府觀光處為促進大膽島觀光發展，特舉行「金門大膽島文創商品設計競賽」，以「誰能擔大膽？」的召集令廣邀各界好手，活動報名踴躍，共計1204件作品參賽。

評審們依據主題性、創意、完整性與推廣效果進行評選，從報名的作品中發現參賽者充分發揮創意，尤其在自由創意商品組別裡，參與競賽的文創商品種類多元，包括開瓶器、襪子、桌遊、水壺、印章、鋼筆及硯台等。

自由創意商品組-銀獎-大膽「搞」。（金門縣政府提供）

此次獲銀獎的「大膽搞」，得獎人就以保險套商品配上詼諧的文案奪得評審青睞，其概念是轉化砲戰的諧音與保險套結合所設計，外盒為機槍彈藥盒，內裝七顆子彈造型的保險套，表面還印有軍事口號，趣味性十足。

另一組獲優選的作品「大膽－嚼地雷」，則是兼具趣味與互動性的口香糖包裝設計，人們可根據遊戲提示避免嚼到地雷口味的口香糖，而按壓鋁箔包裝所產生的聲響則呼應了地雷爆炸的效果。

高粱酒瓶包裝設計-金獎-揮灑著燦爛的孤島。（金門縣政府提供）

此外，評審們表示，此次得獎作品除了參賽者成功突顯主題性外，也結合多項大膽島特色元素做展現。在高粱酒瓶包裝設計中，第一名的作品「揮灑著燦爛的孤島」，參賽者運用當年島上士兵們努力奮鬥的精神標語及海浪波紋意像，呈現在酒瓶瓶身及外包裝盒上。

明信片紀念套組-金獎-大膽色彩。（金門縣政府提供）

而紀念明信片套組的金獎作品「大膽色彩」，以插畫方式描繪出神雞之墓、大膽神泉、生明路及北安寺等，再現大膽島特有景點背後的文化傳說與歷史故事。

外島軍郵局見證烽火送家書的歷史，在大膽島上也曾設有軍郵局，如今雖然撤出，此次活動中的大膽島個人化郵票競賽主題，將島上珍貴的郵票及郵戳藉由競賽者的創意，重新創作為吸睛的紀念品之一。

個人化郵票 郵摺與郵戳-金獎。（金門縣政府提供）

奪冠的作品「大膽頑字」，其概念是將大膽島、大膽擔大擔、島孤人不孤等標語，將其打散後重新組構，藉由在尋找句子的動作中，比喻遊客到大膽島探索這個未知的島嶼，並在過程中找尋新的組合及其奧祕。

主辦單位預計於5月中加碼舉行網路人氣票選活動票數最高的作品可獲得價值9,900元的平板電腦乙台，由於此次自由文創商品組金獎和評審團獎從缺，將由自由創意商品的銀獎、銅獎及優選作品，再加上高粱酒瓶包裝設計、紀念明信片套組及大膽島個人化郵票組的金、銀、銅獎作品，共計14件作品來進行網路票選，凡參與票選的民眾就有機會獲得價值2,690元的拍立得相機乙台。

(中時電子報)