網路裸照頻傳 WWE女選手不堪其擾

WWE女選手布莉絲成為最新一波的裸照受害者。(摘自WWE官網)

身為WWE的職業女摔角手，她們除了要擔心在擂台上被人打傷，還得小心處理自己的私密照片。女選手布莉絲(Alexis Bliss)是最新一波的受害者，她的豔照在網路上散播，但她本人嚴正否認那些照片的真實性。

布莉絲說：「那些與我相關的有傷風化的照片全是假造的，我已要求他們撤下。」隨著在螢光幕前成名，數不清的女選手被爆出裸露照片，有些只是年少輕狂的舉動，畢竟她們沒有料到自己日後會成為公眾人物。

今年才為大聯盟冠軍小熊隊開球的女選手莫奈特(Danielle Moinet, 本名)，她的裸照也正在網路流傳，除了正常有穿衣服的照片，這些豔照的共通點就是無法看清楚她的臉，因此是偽造的可能性很高。

不過前女子冠軍佩姬(Paige, 擂台名)可就沒這麼幸運了，隨著佩姬成名之後，她手機裡的性愛影音遭人盜取散布，當時她正與男友迪里歐論及婚嫁，這個巨大的打擊不僅衝擊她的職業生涯，也讓她痛苦地想要自殘。

這與當初WWE引入女子摔角的原因脫不了關係。WWE一直到90年後期才開始引入女子摔角，當時他們的主要競爭對手WCW並沒有女子摔角，擂台上的女性通常是演員，充當男選手的女伴或是劇情角色。

WWE起初把女選手定調為花瓶，稱她們為「Diva」(女藝人)而不是摔角手，往往是身材相貌姣好者才會入選。她們打扮得花枝招展，擂台表現卻乏善可陳，這就注定了她們被觀眾「另眼相看」的命運。

近來WWE走向大眾化，女藝人隨之正名為女子摔角手，比賽也打得比較凶猛，試圖一掃過去的花瓶形象。確實有不少的女選手是模特兒出身，她們只是以WWE做為成名的跳板，但有些女性是認真的訓練與看待這項事業。重點在於不管她們是否願意，這些煩人的照片總是會從四面八方冒出來，這也是WWE一直十分頭疼的問題。

(中時電子報)