天氣晴朗 白天高溫30度 日夜溫差大

氣象局資料顯示，白天起至周日東北季風逐漸減弱，各地高溫有機會來到２８度以上，中南部地區上看３０度。(本報系資料照)

今天（２９日）周六清晨東北季風持續影響，中部及東北部低溫約１４至１７度，尤其是北部地區有輻射冷卻效應發生，最低溫約１３度，感受較為寒冷，南部及花東地區低溫約１８至２０度，白天起至周日東北季風逐漸減弱，各地高溫有機會來到２８度以上，中南部地區上看３０度，日夜溫差較大，早晚記得添加衣物。

根據中央氣象局資料顯示，今天除東半部雲量仍稍多以外，各地大多為晴到多雲的天氣型態，降雨狀況僅東部、東南部地區及其他山區有零星短暫雨；整體而言周末假期是適合出遊的天氣，請白天外出活動的朋友記得做好防曬並多補充水分以免中暑。

另外，今天深夜至明天清晨的溫度仍略低，中部以北及東北部低溫約１５至１７度，其他地區約１８至２０度，日夜溫差較大，早晚記得添加衣物。

空氣品質方面，今天高屏地區AQI為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。

(中時電子報)