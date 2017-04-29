盤點川普的怪癖 原來他最怕...

霸氣外露的川普其實有許多不為人的怪癖，讓人津津樂道。(圖片取自美聯社)

美國總統川普執政百日，這個被外界認證的狂人，也被爆料私底下有許多怪癖，像是他不喜歡面前有東西，一定要把東西從眼前移開；還有需要不斷握手的他，其實超討厭握手；看似霸氣的川普，更疑似有斜坡和樓梯恐懼症，最害怕的事竟然是下樓梯，一定要緊緊抓住扶手才罷休。

社群網路近日流傳一條有關川普小動作的短片，見到他開會時愛把桌面上別人的東西一把推開，不論是水杯或杯墊，川普像隻貓般，不喜歡東西靠近他，讓人覺得驚訝。身體語言專家說，川普每次把面前的東西移開，表示川普在劃分地盤，藉由畫清界線、或是入侵別人的空間，來突顯他的領導地位。

另外川普過去受訪時曾透露他覺得握手容易傳染病菌不衛生，所以不喜歡握手，所以為了參選他不得不克服心理障礙，當總統以後，估計他每年得跟人握手6萬5千次。也難過他每次握手都會出現怪招，大概是強力突破心理障礙的掙扎吧。

外傳川普還最怕一件事，就是怕下斜坡和樓梯，所以之前英國首相梅伊頭一次訪問白宮，一看到階梯，川普馬上把梅伊牽緊緊，不是因為感情好，是因為川普走斜坡要人牽或是扶手，才有安全感，所以川普每次搭乘專機下飛機時，一定會有隻手從頭到尾抓著扶手，眼睛死盯著階梯，直到走完最後一個階梯為止，就連他跟日本首相安倍，一起下飛機，川普也只顧著走好樓梯。

(中時電子報)