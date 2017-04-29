NBA》空接之城不滅 快艇要留葛瑞芬與保羅

快艇主將保羅(左)與葛瑞芬很可能會與球隊續約。(美聯社資料照)

今年季後賽又提前報銷的葛瑞芬似乎不用太擔心，根據「沃神」報導，快艇隊似乎還對他抱有信心。「快艇高層仍把葛瑞芬視為球隊的核心成員，他們並不急著重建，打算今夏再以一紙長約留住葛瑞芬。」

葛瑞芬7季都在快艇，雖然近3季傷病纏身，但球隊很滿意他的忠誠度與表現，他不會抱怨球隊高層，也不曾嚷嚷著要去自由市場測試身價。葛瑞芬在2010-11年加盟快艇，球隊近6季都打進季後賽，在湖人隊衰退期間，快艇「篡位」成為洛城一哥，葛瑞芬居功甚大。

後場主將保羅5年1.07億美元的合約與葛瑞芬同時在明年到期，但兩人都擁有在今夏提前投入自由市場的權利。ESPN報導保羅即將與快艇隊續約，他的新合約總值可能突破2億美元。葛瑞芬前一個合約則是5年9450萬美元，如果快艇要同時與他們簽下長約，將是一筆巨大的開銷。

(中時電子報)