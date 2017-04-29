聯航與華裔醫和解 網傳金額逾40億

網傳陶大維獲賠超過台幣40億，但未獲得證實。(圖片取自hollywoodlife)

聯航強拖華裔醫生陶大維（David Dao）下飛機，暴力的手法讓聯航成為眾矢之的。而這件大家關注的事件終於在昨天了結，陶大衛（David Dao）的代理律師宣布和美聯航達成和解，並大讚美聯航CEO「勇於承擔責任」。雖然律師沒有透露和解金額，但外界猜測肯定是筆鉅款，甚至還有網友爆料，金額是1.4億美金，超過台幣40億，當然這只是空穴來風的八卦，尚未獲得證明，卻也引起一番熱議。

事發後陶大衛聘請全美10大律師之一的戴米特里歐（Thomas Demetrio），表示要控告聯航。但27日下午律師宣布，已經和美聯航達成庭外和解。

戴米特里歐還稱讚CEO穆諾茲（Oscar Munoz）做了正確的事。此外，美聯航還承擔起全部的責任，沒有試圖指責其他人，包括芝加哥市政府。

針對和解一事，陶大衛律師沒有透露金額，僅說條件「和平友善（amicable）」。他們更強調這個變化肯定有助於改善數以百萬計遊客的經驗。

但大陸網路上大家紛紛熱議賠償金額，有名網友更爆料金額是1.4億美金(約台幣40億)，雖然真實性沒有人證實，但也讓許多網友留言大呼「我也想被打」「第一次這麼希望被人打一頓」、「聯航造就了一個億萬富翁」。

(中時電子報)