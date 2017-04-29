砲打歷屆市長 鍾小平：北市最可恥的就是低薪
台灣近年低薪問題嚴重，加上物價不斷攀升，年輕人大呼受不了，痛苦指數持續不斷飆升！台北市議員鍾小平則在臉書砲打歷屆台北市長，並表示台北市最可恥的事，就是低薪。鍾小平也發下豪語，「若當選台北市長，凡50k以下者，老闆加你多少薪水，台北市也相對加你薪水」。
鍾小平說台灣的上班族患寡又患不均。2016台北市個人平均所得大約接近三萬美金，以每人80萬台幣計算，一家五口收入約400萬；鍾小平質疑「但真實情況是這樣嗎？」
鍾小平指出，根據統計，台北市家庭平均收入只有170萬元，差額到哪裡了？在土地財團、在房市股市的炒手、在貧富發生嚴重的不均。台北市最可恥的事，就是低薪，歷任台北市長束手無策，勞工每年加薪3%，大約花掉市長四五十億，這個事情一定要做。
鍾小平表示，當選台北市長，50k是正常薪水；凡50k以下者，老闆加你多少薪水，台北市也相對加你薪水，擺脫年輕人低薪的夢魘。
鍾小平PO文後，引來許多網友吐槽，不過鍾小平仍一一回應網友問題。有網友問及「到底幾歲叫年輕人啊？努力的年輕人是人，努力的中年人，老年人就不是人？只能眼睜睜的看你口中的年輕人領5萬？他們繼續領低薪？」鍾小平則回應「20到39?。中年人及老年人也要照顧 ，如柯P刪除的7億38萬人每年15OO元的敬老津貼我也會恢復」。
此外，也有網友酸回「重點：你選不上」，鍾小平則回應表示「明年十一月底再說這話吧。我選上了打臉你我於心不忍」；也有網友表示「好傻好天真」，鍾小平則回「我當市長年輕人就好運好幸福」。
(中時電子報)
文章來源：鍾小平臉書
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