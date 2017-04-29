90歲國寶歌王文夏開唱　下月登國父紀念館

文夏將舉行生日音樂會。（圖／華風文化提供）

90歲的台語歌壇國寶歌王文夏領軍寶島歌后紀露霞、劉福助、林秀珠、良山兄、西卿，將於下月13日在台北國父紀念館開唱，重現一甲子前轟動全台的夏音樂大會，文夏感性寫了一段文字向歌迷拉票：「人生幾次90年，能見面一次亦快樂也！」

5月20日是文夏老師的90歲生日，問到90歲如何準備演唱會，文夏表示：「這世界上應該沒經驗可參考吧！為了演出時有充足的體力，我盡量吃乎飽，另外你看我美酒加咖啡，看棒球，心情放輕鬆，真心揪大家一起來歡喜聽我唱歌。」

這場演出最特別的是將重現60年前文夏音樂大會的演出盛況，當年文夏以自創曲《漂浪之女》、《南國賣花姑娘》等歌曲走紅，同時間在北、中、南舉辦「文夏音樂大會」巡迴演出，每到之處都造成轟動。下月演唱會購票可洽年代售票系統。

(中時)