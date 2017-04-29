出道10年 陳勢安生日許願「唱進小巨蛋」

陳勢安近來忙赴海外宣傳。（華納唱片提供）

陳勢安將在6月舉辦生日音樂會。（華納唱片提供）

陳勢安將於6月3日舉辦生日音樂會，今年是他出道第10年，對於將過34歲生日，他提早許下願望，除了朝戲劇發展，更重要是希望早日唱進小巨蛋！

陳勢安去年簽入華納推出新專輯《親愛的偏執狂》，近來忙赴香港、馬來西亞宣傳，家鄉大馬歌迷久未見他，趁此次機會送上榴槤蛋糕，慰勞他辛苦跑宣傳；他還在香港吃到了朝思暮想的大螃蟹，開心用廣東話直呼「好好味」；陳勢安「生日音樂會」門票於30日中午12點在KKTIX全家售票系統開賣。

提到即將來臨的生日願望，陳勢安先是許願：「一是希望唱進小巨蛋、二是希望今年能朝戲劇發展！」至於第三個願望，他則是神秘兮兮的笑說要留給自己生日當天再決定，更笑說將演唱多首經典歌曲，希望粉絲們能一起共襄盛舉。 陳勢安表示過去生日常常會收到許多貼心粉絲們得小禮物，印象最深刻的是歌迷細心寫的小卡片，每次翻開粉絲們為他加油的話語都讓他超感動；這次在馬來西亞宣傳時，生日還有一個多月才到的他，甚至提前收到來自粉絲的蛋糕，原來是大馬的粉絲們因為擔心來不及在生日見到他，於是貼心的提前獻上祝福。

陳勢安專輯發行至今已半年，專輯、單曲成績依然在各大流行華語榜上屹立不搖，而專輯的海外宣傳更是接踵而來，這些日子以來更跑遍海內外各大城市，也回到家鄉馬來西亞，陳勢安更特別在香港吃了朝思暮想的興記大螃蟹，吃到用廣東話直呼「好好味」，忙裏偷閒，讓他笑說感覺特別舒壓。陳勢安「生日音樂會」門票也將於4月30日中午12點在KKTIX全家售票系統開賣。

(中時)