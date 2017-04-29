NBA》跟火箭練球並非簽約！周琦飛抵休士頓

周琦飛抵休士頓時，受到當地中國球迷熱烈歡迎。(新華社資料照)

上季幫助新疆隊勇奪CBA冠軍的217公分長人周琦，29日確定飛抵美國休士頓，不過此行並非打算跟火箭續約，只是隨隊練球與治療手指傷勢，但他挑在火箭準備與馬刺進行西區準決賽的時機赴隊報到，自然引發不少熱議。

去年NBA選秀會上，火箭以第43順位選到周琦，卻始終沒跟火箭簽約，反而續留新疆隊拚戰，這次相當突然的休士頓之旅，也被不少中國媒體謠傳他打算跟火箭簽約，如今卻遭他的經紀人湯尼親自否認。

「周琦會跟火箭一起練球，」湯尼表示，「我們希望能與火箭好好坐下來談談，看看有沒有機會，周琦的夢想是有一天能打NBA，但當前只是來訓練。」假如周琦如願跟火箭簽約，將成史上第6名進入NBA的中國球員。

姑且不管周琦的單薄體型，是否能在對抗強度很大的NBA生存，火箭仍然一直對他抱持高度興趣(中國市場考量？)，火箭總管莫瑞更不只一次公開提到周琦，還放話包含火箭總教練丹托尼與當家球星哈登都很喜歡周琦。

周琦這次的休士頓行，也讓當地資深媒體《休士頓紀事報》記者費根發推，「周琦現在人在休士頓，很明顯他無法本季加入火箭，相信他只是純屬拜訪行程。」

(中時電子報)