美國武力威脅北韓 西媒：霸權衰落的跡象
自金正恩上台後，朝鮮半島煙硝味從未散過，更在25日的建軍節舉行最大規模砲擊演習。今晨又試射飛彈，雖再度失敗，但也讓外界知道金正恩不是說說而已，而身為世界老大的美國，放話「若開火是自取滅亡」。根據西班牙《起義報》報導，美國威脅北韓不但意味，美國再度踐踏禁止在國際關係中使用武力的聯合國憲章，也證明帝國主義的衰落已步入最後階段。
中國曾建議雙方一起「剎車」，要北韓放棄核試驗，美國則停止與南韓舉行大規模軍演，但是美國卻拒絕了。另外，文章寫到，美國要想打擊一個弱國，輕而易舉，但面對攻打北韓，對美國來說卻絕非易事。
內文提及，美國前總統克林頓曾嘗試促使兩方關係正常化，並簽署核框架協議。然而2003年前總統小布希打破該協議，並將北韓與伊朗和伊拉克共同列入邪惡軸心。當時北韓唯一能做的就是重啟核計劃。
文章稱，目前美國正對世界和平構成威脅，原因是如果美國發起攻擊勢必遭到反擊，進而在全世界製造一種堪比越戰時期的緊張氛圍。放眼世界，新的政治、軍事和經濟重心正在快速向東方轉移。中俄已經準備好迎接一個西方逐漸喪失重要地位的未來。
(中時電子報)
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