周杰倫陪昆凌看海 《簡單愛》歌詞全做到
周杰倫娶回昆凌後，兩人的愛宛如少女漫畫，讓不少人相當羨慕，尤其昆凌現在又懷上第二胎，但最近夫妻倆被目擊現身墾丁，昨周杰倫的官方微博，更曬出一張兩人在海邊依偎看海的畫面，讓網友驚覺，周杰倫對昆凌的愛，就如同他《簡單愛》的歌詞，全都做到了！
周杰倫粉絲團官方微博昨曬出一張周杰倫與昆凌依偎看海的照片，看似簡單，卻讓不少粉絲都融化了。過去周杰倫帶昆凌打球、騎車，這回又夫妻倆看海，網友發現這和他早前作品《簡單愛》中的歌詞「河邊的風，在吹著頭髮飄動，牽著你的手，一陣莫名感動，我想帶你，回我的外婆家，一起看著日落，一直到我們都睡著。」一模一樣。
許多網友羨慕昆凌，認為她出現在周杰倫的每一首歌中，也誇周杰倫，讚他自己寫的歌，全為昆凌做到了，而昆凌也被認為是最幸福的「天王嫂」！
(中時電子報)
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