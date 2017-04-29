跑步跌倒、立法院推擠 柯文哲也爆有內傷

台北市長柯文哲（右二）7日到台北田徑場，視察世大運場館整建跑道翻新進度，病與世大運培訓選手、熊讚等一起在跑道上進行試跑，沒想到柯前腳一腳踏出，就因為重心不穩跌倒。（資料照,王英豪攝）

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪昨天上廣播節目接受聽眾call in，爆出柯文哲日前參加世大運活動不慎跌倒，加上後來又在立法院外被推擠，回家都痛到差點睡不著，有可能是肋骨斷裂甚至是肝出血。柯今早受訪時說，沒有去看醫生，要照X光片才知道肋骨有沒有斷，但「應該有斷、等它自然好」。

陳佩琪昨天上節目，提到自己很掛心柯文哲在跑道上摔了一跤，之後雖然仍繼續跑步，其實回家痛到睡不著，當時問柯怎麼會這麼痛，柯回答第一個就是肋骨斷掉，第二個可能是肝出血，「內傷比外表嚴重」。陳佩琪還說，加上幾天後在立法院，因為被推擠，原先可能胸壁、腹壁有受傷，使受傷地方再移位。

陳佩琪「爆料」後，正好柯文哲今天上午7點就出席松山慈惠堂萬人淨山健行，原定他也要與民眾一起爬山，但臨時更改行程，活動結束後直接受訪、不參加爬山。是否身體不適？柯文哲說，不是不舒服，是秘書還安排了咖啡產業座談會。

但他也證實身上有傷，不過傷勢已經這麼多天，只會慢慢變好不會變壞，至於立法院那天確實有擠壓到，動會痛，但因為身為醫生，都不喜歡去看病。

桃園市長鄭文燦事後發現肋骨斷掉，柯文哲是否也斷了肋骨？他說，沒照X光片怎麼知道，但應該有斷，只是肋骨斷掉也沒有治療方式，只能等待自然好。

另外，昨天陳佩琪在節目上也談到「9成市民沒看表演，不需要大巨蛋」，柯文哲說，需要的人需要、不需要的人不需要，他當市長前也沒去過小巨蛋，所以不要從自己的標準衡量世界。

(中時)