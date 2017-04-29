4月29日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●從川蔡斷線談起...台灣得先有裡子 再講面子

蔡英文總統接受《路透》專訪時，表示不排除與美國總統川普再通電，相隔不到12小時，川普一句「不想給習近平添麻煩」，台灣老百姓霎時矇了。小英不過是「期待」，川普卻赤裸裸地不顧國際禮儀，原因很簡單，國際講究現實主義，北韓形勢危殆，川普有求於中國大陸，怎可能在此時又扯北京後腿。

●郭台銘祕訪白宮 談美國製造簽合約

台灣鴻海集團董事長郭台銘27日進入白宮，停留了將近3小時，但面對媒體記者詢問是否曾與川普見面，郭台銘不願證實，只表示，「我記憶不好，已忘了」；華郵記者詢問，在白宮討論什麼時，郭台銘回答談了「美國製造」，並說「我們簽了一個約，到時會公布」。

●F-35入台 環時︰陸軍機將越海峽中線

蔡總統日前接受專訪時說，不排除再致電美國總統川普，並可能向美購買F-35戰機。對此，大陸《環球時報》昨發表社評指出，如再出現「川蔡通話」，北京不會像上次那麼風平浪靜，兩岸勢必進入凶險階段；而若F-35入台，大陸軍機就有充分理由飛越海峽中線，北京必將猛烈反制。

《蘋果日報》焦點要聞

●才女作家夢魘揮不去 自縊亡 父母控名師誘姦

才女作家A女前天晚間驚傳猝逝，得年僅26歲，令各界震驚、唏噓不已，不料昨天爆出更令人難過的案情，除證實A女是在住處上吊身亡，A女父母也透過幫女兒出版新書的出版社，發聲明指控女兒8、9年前遭一名補教名師「誘姦」，引發憂鬱，讓她不能治癒，才導致女兒一直被痛苦的夢魘糾纏。

●川普嗆「可能與北韓開戰」

面臨北韓的核武飛彈危機，美國總統川普前天宣稱美國有可能和北韓陷入戰爭。美國國務卿提勒森則說中國已承諾，若北韓再進行核武試爆，中國將自行對北韓進行制裁。

●「吃對方的肉活下去」山難歷劫47天 女友生死相約 倖存男不忍

在喜馬拉雅山歷劫獲救的梁聖岳，昨接受《蘋果》專訪，提及山區受困47天歷程，起先靠食物撐3周，絕望時女友劉宸君提議：「如果我們誰先掛掉，就吃對方的肉活下去！」不捨樂觀的女友如此絕望，他開玩笑回：「我們都要活下去，不然可能會為了吃對方而打起來！」無奈女友仍支撐不住先走，他沒吃女友的肉，而是靜靜躺在女友身旁，等待命運安排，「真的沒想到會得救！」

《聯合報》焦點要聞

●黑箱、委員退出… 司改爭議愈爆愈多

司改國是會議第三分組委員會爆發程序黑箱之說，委員陸續掛冠求去，繼台大教授林鈺雄退出後，同組委員、律師陳重言昨跟進，表示不再出席會議；法官、檢察官界也發聲要求實務界代表退出。

●川普執政百日 重要立法成就掛零

美國總統川普今天就任屆滿百日，華盛頓郵報評論，這一百天川普以競選風格治國，不依傳統、無法預測、經常變動、且面對批評時不低頭。最大空白是共和黨掌控的國會竟未達成任何重要的立法成就，以「未能廢除歐記健保法」為代表。空襲敘利亞獲得兩黨支持，則是一大成功。

●課綱延至108年 大學考招新制國一生是首屆

教育部長潘文忠宣布，原訂107年實施的12年國教課綱延至108年再上路，大學及技專院校考招新方案也順延至111年實施；但會從106學年度逐步擴大前導學校規模、107年度投入選修課程經費及設備，支持高中落實校訂選修課程，讓新課綱從108年度起穩健實施。

《自由時報》焦點要聞

●台灣要買F-35 川普：我們需談一談

美國總統川普今天接受路透專訪，被問及台灣有意採購F-35戰機的話題，他回答，「我還沒有被告知，需要想一想。我要和我們的人談一談，他們確實向我們買很多裝備。」

●禁夜訊 法警剃光頭抗議

刑事訴訟法「偵查中羈押審查程序絕對深夜訊問禁止」新制，昨天凌晨上路，引發台中法警理光頭抗議！台中地院簡姓法警指出，前晚該院有四名被告苦等九小時才訊問，十多位家屬更是在庭外苦候一整晚，新修正法條「禁止夜間訊問」讓法官休息，但法警不用休息嗎？

●請調規定突改變 女教師抱子抗爭

「我要回家！部長出來面對！」一名新北市國小女教師的先生癌末，原期盼能調回中部家鄉的學校服務，就近照顧先生，未料規定突然改變、希望落空；已有四千多位盼調動的教師們，連署爭取回家權，全國教師工會總聯合會昨陪同抱著幼童的年輕女教師，赴教育部前抗議，痛批教育部罔顧人倫。

(中時電子報)