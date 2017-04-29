世大運期間不准員工休？柯P：還是會遵守一例一休

昨天傳出北市舉辦世大運期間，不准員工休假，引發不滿。台北市長柯文哲今受訪表示，禁休應該是指不要排一、兩個禮拜的年休，但基本的一例一休等規定還是會遵守。

不過他也認為，世大運是很重要的事情，不太可能全軍上陣，然後有人放假跑掉。

另外，北市府近日研議要將仁愛路單向道改為雙向，有在地居民持反對意見。柯文哲也說，一個東西本就會有贊成、反對，尤其仁愛路單向已經很久，所以由交通局先準備完整數據、問大家意見，市府態度OPEN、沒有一定要怎樣。

(中時)