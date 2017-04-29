MLB》基襪恩怨退燒 入場觀眾20年新低

紅襪迎戰洋基的比賽天候惡劣，大霧瀰漫。(美聯社資料照)

洋基與紅襪之間的「基襪」世仇對決是美聯東區的好戲，紅襪主場芬威球場向來是座無虛席，不過近日雙方的二連戰卻創下20年來最低的進場人數。可容納37731名觀眾的芬威球場，這次二連戰的首戰只有32072名觀眾。

基襪大戰近來觀眾最少一次是1997年9月，當時只有31011人，本月27日的基襪戰是將近20年來最低點。除了當日天候不佳，基襪的恩怨今年似乎不如以往受到關注；在美聯東區，金鶯成為紅襪近年的頭號勁敵，光芒亦是一大威脅。

根據票房統計，去年芬威球場的基襪大戰，觀眾人數就已經被「鶯襪」大戰給追上。本季紅襪主場票房最佳的依然是「鶯襪」戰，對戰光芒的系列賽則緊追其後，每場都超過36000名觀眾。

(中時電子報)