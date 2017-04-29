馬雲、孫正義牽線 庫許納引領郭台銘二進白宮

鴻海董事長郭台銘一連2天拜會白宮，成為外媒最受矚目的焦點。（圖/鴻海提供）

台灣鴻海集團創辦人郭台銘28日再次前往白宮討論有關在美進行中的投資計劃，並表示，會在夏天，也許數周內宣布投資細節。

郭台銘在48小時內，二度進入白宮。這項由川普總統女婿庫許納負責的「白宮美國創新辦公室」主導的投資計劃引起各界矚目。相關人士指出，中國阿里巴巴集團馬雲（Jack Ma ）也到了白宮，郭台銘並與川普見了面。

郭台銘、馬雲和日本軟體銀行的孫正義並稱亞洲3大科技巨擘。鴻海的製造能力，阿里巴巴的大數據，軟銀的投資規劃，三人間合作和個人關係近年來形成全球擴張的槓桿。郭台銘在美投資正是孫正義和馬雲牽線，透過庫許納的管道進行磋商。

軟銀已承諾對美國投資500億美元，創造5萬個就業機會； 阿里巴巴則希望引進更美國商家到網購平台，在中國銷售美國產品，並表示美國小型企業若能在其平台銷售，可為美國創造100萬個新就業機會。

郭台銘28日從白宮出來後證實，鴻海正與美國官員討論進行中的投資計劃，但尚未做最後敲定。他表示，投資項目包括資本、勞工技能和高科技，並美國各級地方政府合作評估討論，選擇合宜的投資地點。

郭台銘表示，「白宮美國創新辦公室」想要推快速度，「所以我們才會花了兩天時間在這裡」。郭台銘說，對鴻海這也是一個很大的機會，「我們想要美國製造、美國創新，跟美國合作」。

(中時)