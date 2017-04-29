NBA》感謝製作艾金生影片 林書豪：我的球迷最棒

看到球迷精心製作感謝艾金生影片，林書豪相當開心。(取自infinity88推特)

看到自己球迷「愛屋及烏」，特別製作1段近7分鐘的感謝籃網總教練艾金生影片，讓林書豪不禁在推特上轉推影片，且寫「我的球迷是最棒的！多謝克莉絲汀、雪莉、Chen-Ping與其他人製作這段影片，記得傳給艾金生看看！」

在這段影片當中除了剪輯艾金生上季在場邊辛苦執教的身影，更引用林書豪、荷利斯傑佛生去年剛加盟籃網時，對於艾金生的看法與認同說法，豪哥當時特別強調會來籃網，主要就因艾金生擔任教頭，且讓他可以打先發後衛。

其實林書豪與艾金生本來就很有淵源，5年前在紐約尼克掀起「林來瘋」傳奇時，艾金生就是尼克的助教之一，如今也算機緣巧合，豪哥竟有機會跟艾金生再次合作，剛好也在紐約，只是球隊從尼克變成籃網。

或許艾金生也算林書豪生涯當中的貴人之一，因為像是前火箭教頭麥克海爾、前湖人教練史考特或黃蜂總教練克利福德，都沒法跟艾金生一樣重用豪哥，更信任豪哥在球隊的應有地位與價值，難怪豪哥一直都對艾金生心存感激。

(中時電子報)