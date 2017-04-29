網曝邋遢現身街頭吸菸 周海媚微博轟：忍無可忍

網路瘋傳吸菸照，周海媚工作室發聲明澄清非事實。(圖/周海媚微博)

金庸筆下「最美周芷若」周海媚，去年與建築師男友沒有結婚共識，導致12年姐弟戀破局，未料近日又遭有心人士在網路瘋傳吸菸照，對此工作室發聲明公開譴責，周海媚也隨即轉發該貼文，似乎對此事相當不滿。

日前有網友發布一篇文章，名為《媽呀這是周海媚？出門遛狗穿得五颜六色，網友吐槽土的像大媽》，內容包含周海媚昔日在街頭吸菸舊照，未料內容竟謊稱是近日在街頭被拍，引發眾多媒體紛紛轉發，對此周海媚工作室發布聲明澄清，表示「當忍無可忍時，即無需再忍」，並表示她從2016年擔任戒菸大使以來，非常謹守代言人本分從未吸菸，也強調不排除透過法律制裁侵權者。

中時電子報提醒您：吸菸有害健康

(中時電子報)