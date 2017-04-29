很壞！北韓射彈 美將增兵

北韓不顧中國施壓，美國調派航母戰鬥群威懾，周六一早再度試射彈道飛彈。雖然飛彈隨即在陸上爆炸，但已充分表達平壤絕不低頭的訊息。而美國除了可能採取新經濟制裁措施外，還可能再增兵，加強展現武力。

據CNN報導，美軍估計，飛彈主體落在距北倉軍機場約35公里處。

美國總統川普得知相關訊息，隨即推文道：「當北韓今天發射飛彈時，雖然不成功，但藐視了中國的願望與崇高的主席──很壞！」

據韓聯社報導，韓國聯合參謀本部29日指出，北韓凌晨約5點30分從平安南道北倉地區發射1枚彈道導彈，但飛行幾分鐘後，立即在空中爆炸，飛行高度為71公里。而美國官員向美聯社透露，北韓當天發射的導彈，疑為新型中程彈道飛彈KN-17。而KN-17是從機動發射車發射的固體燃料陸基飛彈。

CNN軍事與外交分析家柯比（John Kirby）指出，北韓最高領導人金正恩傳達給美國等各方的訊息是：「金向我們比了中指、向中國比了中指，也向聯合國比了中指，我認為他心裡絕對打過算盤並想好時機。」他認為，北韓試射飛彈無所謂成不成功，因為隨著每次試射，他們都會從中汲取經驗，不斷加以改進。

一名不願透露姓名的美國官員告訴路透，川普面對北韓試射飛彈，很可能加速對平壤採取新經濟制裁措施。而隨著北韓藐視美國與主要盟邦中國的施壓，華府可能舉行海上新軍演，並加派更多軍艦與軍機到當地，以展現武力。

這名官員說，先前一般便預料，北韓在韓國5月9日舉行總統大選前，會進行挑釁，而這次試射飛彈，便是某種程度的挑釁。

川普政府最近頻擂戰鼓，除了川普發佈相關聲明外，白宮還不尋常地就北韓為參院進行了簡報，並為多國聯合國大使舉行午餐會，強調平壤問題是該優先處理的要務。

川普稍早甚至在接受專訪時告訴路透，雖然他寧可循外交途徑解決，但美國最後有可能和北韓起「很大、很大的衝突」。

據CNN統計，自川普1月就任以來，這是北韓第9次試射飛彈。

(中時電子報)