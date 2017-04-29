到國家公園住一晚！全球10大國家公園旅宿 台灣也上榜

美國錫安公園／斯普林代爾拉金塔旅館及套房飯店，體驗曠野沙漠的迷人風情。(圖/Booking.com繽客)

台灣華泰瑞苑墾丁賓館 ，一腳踏入海底仙境。(圖/Booking.com繽客)

假期好天氣讓人想往山林跑，陽光照射下的綠意更顯耀人，芬多精繚繞，環繞在壯麗山稜生態之中。而除了深入大自然，舒適住宿體驗也為旅程帶來絕對的身心靈滿足，全球旅館訂房網站精選「全球10間國家公園旅宿」，旅客們能與大自然展開最近距離的享受，預訂下一次的驚奇旅程。

美國紅尾牧場飯店 與大自然共享美好早晨

紅尾牧場位於「優勝美地國家公園」，喜愛野生動物的旅客在這能得到絕對的身心靈滿足，隨時有鹿、松鼠、浣熊與啄木鳥相伴一旁，幸運的話還有機會一瞥美洲黑熊、游隼或金雕的身影。此外，還可以在前廊放鬆享用住宿提供的美味自助式早餐，盡情徜徉於大自然芬多精當中，而早餐提供的蛋更是每日嚴選於牧場的新鮮雞蛋。

葡萄牙RH 卡薩斯代坎普設計鄉村民宿，鄉村及現代一次滿足。(圖/Booking.com繽客)

葡萄牙RH 卡薩斯代坎普設計鄉村民宿 鄉村及現代一次滿足

RH 卡薩斯代坎普設計鄉村民宿位於「佩內達吉爾斯國家公園」內，擁有粗獷鄉村風格，以及現代的便利性的，一次滿足兩種不同風格的住宿體驗。民宿距離利馬河瀑布不到幾分鐘的車程，除了能觀看自然奇景，還能同步發現狼群、狐狸、野豬與羱羊的蹤影，野生小馬也深受觀光客的喜愛。

台灣華泰瑞苑墾丁賓館 一腳踏入海底仙境

距離「墾丁國家公園」開車只需 20 分鐘路程，華泰瑞苑墾丁賓館提供美味的當地海鮮食材，還有戶外游泳池與環山美麗景致。若想要一覽海底生態，欣賞色彩斑斕的珊瑚礁及熱帶魚群，墾丁的水肺潛水絕對不能錯過。若鍾情於陸地行程，國家公園內豐富的鳥群也令人賞心悅目。

南非珀納瑞安伽馬旅舍，生態窗近距離體驗大自然。(圖/Booking.com繽客)

南非珀納瑞安伽馬旅舍 生態窗近距離體驗大自然

倚靠奧勒芬茲河河岸，珀納瑞安伽馬旅舍坐落於巴路里野生保護區，被廣大的「克留格爾國家公園」所包圍，一邊體驗大自然，一邊在岩石泳池與瀑布 SPA放鬆身心，是珀納瑞安伽馬旅舍最引人入勝的地方，而特別開闢的生態觀察窗，也提供旅客近距離觀察河馬、長頸鹿或獅子的機會。

美國錫安公園／斯普林代爾拉金塔旅館及套房飯店，體驗曠野沙漠的迷人風情。(圖/Booking.com繽客)

美國錫安公園／斯普林代爾拉金塔旅館及套房飯店 體驗曠野沙漠的迷人風情

美國錫安公園／斯普林代爾拉金塔旅館及套房飯店距離「錫安國家公園」不到5公里的路程，在曠野沙漠中，用望遠鏡一探正在避暑的騾鹿、野生火雞，以及高原蜥蜴；當夜幕降臨，氣溫變涼時，也會撞見灰狐出沒覓食的身影。當然除了在「錫安國家公園」探索野生動物，飯店提供的新鮮鬆餅與自助早餐也將為美好的一天注入活力，戶外行程結束後，更能在飯店的SPA洗去一身疲憊。

加拿大三角洲班夫皇家飯店，體驗戶外活動的絕佳聖地。(圖/Booking.com繽客)

加拿大三角洲班夫皇家飯店 體驗戶外活動的絕佳聖地

加拿大三角洲班夫皇家飯店位於「班夫國家公園」，後方即是洛磯山脈，提供滑雪、健行或急流泛舟等豐富的戶外體驗，而豐富的物種也是一大特色，除了出沒在森林區的灰熊、黑熊、美洲獅、山貓、與狼獾，以及出沒在濕地區域的麋鹿山羊、豪豬與松鼠也都隨處可見。

克羅埃西亞愛特諾花園公寓，親子同遊愛麗絲仙境。(圖/Booking.com繽客)

克羅埃西亞愛特諾花園公寓 親子同遊愛麗絲仙境

與湖泊相伴的愛特諾花園公寓擁有令人心曠神怡的景觀，附設戶外遊樂場，適合親子一同造訪，在愜意的午後時光，騎著單車穿梭園區。另外，同時具備高山與海灘的「十六湖國家公園」，豐富的自然生態貓頭鷹、啄木鳥隨處可見，大型哺乳類如棕熊、山貓也是園中常客。

美國六牧場之心飯店，牧場生活完美體驗。(圖/Booking.com繽客)

美國六牧場之心飯店 牧場生活完美體驗

感受美國原始鄉村風格，鄰近「大提頓國家公園」，廣闊的自然景觀令人讚嘆。拜訪六牧場之心飯店，旅客將可體驗真正的牧場生活，甚至還能騎馬探索此地。沿著蛇河漫遊，幸運的話還可以目睹魚鷹在空中盤旋，尋找鮭魚的身影。

西班牙露營谷布甲雷洛旅館，傳統餐點體驗在地生活。(圖/Booking.com繽客)

西班牙露營谷布甲雷洛旅館 傳統餐點體驗在地生活

位處「奧爾德薩和佩爾迪多山國家公園」美好景致中的布甲雷洛旅館，提供傳統餐點與當地食譜，讓旅客享受在地體驗，大啖地方美食；此外，不可缺少的遼闊山景，在房間陽台也能一覽無遺。閒暇時刻，到附近的健行步道走走，沿途經過瀑布與綿延群山，還有機會看到埃及禿鷲與金雕在空中翱翔。

哥倫比亞尤魯卡生態旅舍，比鄰百種鳥類的綠色旅宿。(圖/Booking.com繽客)

哥倫比亞尤魯卡生態旅舍 比鄰百種鳥類的綠色旅宿

鄰近「泰羅納國家公園」，上百種鳥類與哺乳動物孕育在這塊土壤，光是蝙蝠就多達70多種，鬃毛吼猴獨特的叫聲也不斷在國家公園裡此起彼落，走訪尤魯卡生態旅舍，戶外泳池與沙灘更是一大賣點，以環境友善精神打造的飯店，讓永續旅遊更加平易近人，騎單車探索附近環境更是值得推薦的行程之一。

(中時電子報)