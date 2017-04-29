基隆清晨惡火 吸毒孫縱火燒死7旬嬤
今天清晨4點多，基隆市信六路一棟民宅3樓發生火警，現場火勢猛烈，消防隊獲報趕到現場5點半撲滅火勢，發現3樓一具焦屍。警方表示，死者是78歲的謝姓阿嬤，縱火犯疑似就是住在2樓有吸毒前科的22歲孫子謝姓男子。
警方表示，火災當時阿嬤的印傭看護阿咪就從樓上逃下來，印傭阿咪大喊「救命！有人要殺我！」阿咪表示，阿嬤癱瘓在床上，她沒辦法抱阿嬤走，縱火的是住樓下的孫子。
阿咪還說，她叫醒阿嬤但阿嬤走不動，她也抱不起來，火勢太大她就先逃離現場，在樓下縱火的謝男是故意要燒死她們的！
警方趕到現場後，看到阿咪在3樓鐵欄杆上大喊救命，由於屋內已有濃煙竄出，阿咪本來打算往下跳樓，在現場民眾與消防員指引下爬到隔壁獲救，幾小時候家屬趕往現場，得知阿嬤被燒死抱頭痛哭，場面哀戚。
基隆市第二分局信六路派出所表示，3、4點左右，2樓的謝男一離開民宅後，現場就燒了起來，嫌犯極有可能就是有吸毒前科的謝男，目前已報請檢方查驗釐清死因，正全力追查涉嫌縱火的謝男下落。
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(中時)
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