專訪》生離死別每天上演 小隻女：這工作讓我「一天看完一生」

雖然力量跟影響力可能還不夠大，小隻女仍希望透過個人臉書粉絲專頁，盡可能幫助到有需要的人。（翻攝自「數隻數隻最多幾隻小隻女」臉書）

「社群編輯」（俗稱小編）這份工作看似風光，好像簡單下幾句引言就能吸引眾人目光，就連某些不那麼清楚實際狀況的業界人士都認為，社群編輯只是撿現成（因為挑選的內容多數非社群編輯自己撰寫），但最後的焦點和風光卻都落在他們身上，還有些社群編輯更因開設個人粉絲專頁被酸想紅，可事實真是這樣嗎？

有5年社群編輯經驗（1年品牌代理商+4年媒體），並從2015年底開始經營「數隻數隻最多幾隻小隻女」臉書粉專的小隻女指出，自己的工作絕不是有些人所言「只是在臉書上簡單PO文」，因為社群編輯就和記者一樣，必須要對自己發出的內容負責。

小隻女形容，PO文這個動作雖然真的僅須動動手指，但要「經營」還是得動腦，這幾年的經驗，讓她學到要怎麼用多方角度，設想貼出的新聞會帶來什麼影響，以及該怎麼在「自己想分享給網友的」與「點閱率」間做取捨。

除專業能力外，要做好社群編輯這工作，小隻女認為EQ（情緒智商）也很重要，因為不管什麼內容，總會有人喜歡有人討厭，某些網友的言論很激烈，會透過留言或私訊對社群編輯人身攻擊，甚至以「小時不讀書，長大當『妓』者」這種難聽的用字遣詞諷刺。

而談到當初為什麼會決定開設個人粉專時，小隻女說除了是主管的建議外，就她自己而言，還有三點原因。

在小隻女的粉專中，時常可見她和撰稿編輯、企劃等同事的互動，且他們也都擁有專屬暱稱。（翻攝自「數隻數隻最多幾隻小隻女」臉書）

首先，由於多數人都不了解網路媒體分工，所以小隻女想藉由自己的粉專讓網友知道，雖然社群編輯是公司和讀者間的媒介，但其實她的後面還有記者、撰稿編輯、企劃等辛苦的團隊成員；因此，她時常會在這個半私人空間po出辦公室內大小事、同事們的工作內容，甚至是私下出去吃喝玩樂的互動。

「第二點，其實是一件讓我感到很難過的事。」小隻女表示，在她剛擔任媒體社群編輯時，一位才剛新婚幾個月的朋友因車禍過世，由於肇事者規避責任，現場也沒有監視器，因此友人親屬到處尋找路過車輛的行車紀錄器，但她畢竟不能公器私用，於是思考著，如果能擁有一個屬於自己的社群，是否可幫助更多人？

最後一個原因則是小隻女擔任社群編輯以來，看到許多霸凌新聞，因為她在學生時代有過相同經驗，非常能感同身受；另外，她對一些身心疾病的症狀也有相當程度的了解，所以希望透過這個平台告訴被上述問題困擾的人，他們並不孤單。

小隻女堅持不公開長相。（翻攝自「數隻數隻最多幾隻小隻女」臉書）

除了小隻女外，她的同事們有的害羞、有的低調，即使願意讓合照放在粉專上，但所有人都不希望露臉。（翻攝自「數隻數隻最多幾隻小隻女」臉書）

另外，小隻女為什麼不願意露臉，一直以來也讓不少粉絲相當好奇，她透露之前曾被親近的人批評，開粉專是為了想紅，讓她很受傷，「其實我是個低調的人，本就打定主意絕不透露真實身分和公開照片，加上又被身邊的人這樣講，更加深我的這個決定。」小隻女還說，因為自己根本不是什麼大人物，所以從來沒把粉專裡的網友當成「粉絲」看待。

最後，小隻女感性地表示，社群編輯這工作讓她有「一天看完一生」的感觸，因為每天處理的新聞，內容不乏生老病死、生離死別，常常自己看著看著就紅了眼眶，覺得人生無常，所以當PO這些新聞時，她都會語重心長地在引言中提醒讀者，「總覺得自己囉嗦地多那麼一句話，或許真的可以幫到一些人。」

(中時電子報)