賊抹布遮車牌竊花盆 返家漆成白色辯不同款

葉姓竊嫌抹布遮車牌行竊。(蔡依珍翻攝)

遭葉姓竊嫌偷走的大象花盆。(蔡依珍翻攝)

遭葉姓竊嫌偷走的大象花盆。(蔡依珍翻攝)

葉姓竊嫌偷走大象花盆後立即漆上白漆。(蔡依珍翻攝)

葉姓竊嫌偷走大象花盆後立即漆上白漆。(蔡依珍翻攝)

52歲葉姓竊嫌，昨天凌晨4點半竊取八德一間早餐店前的大象花盆，隨即騎乘機車逃逸，早餐店開門發現報警，但葉男狡猾以抹布遮掩車牌，增加辦案困難，八德四維所員警鍥而不捨調閱監視器，終比對出葉嫌身分，上門逮人，他還一度辯稱：「車子是女兒的，該不會被其他人偷騎了！」警方出示影像他才坦承犯行，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

八德區大福里天祥街一家早餐店前，放有一個大象花盆，昨凌晨遭竊，早餐店老闆開門發現，但忙於做生意，早上6時許只能先打電話向轄區八德四維所報警。

警方調閱監視器，發現竊嫌以抹布遮蔽機車車牌犯案，只能逐一比對沿路畫面，發現竊嫌在八德區桃德路上就把抹布移除，確認身形相符，憑車號到桃園區國聖路上門逮人。

52歲的葉姓竊嫌傍晚見警上門，一度還辯稱機車是女兒的，「該不會被別人偷騎後拿去犯案！」直到警方出示比對相片，他才坦承犯行，拿出大象花盆，但原本咖啡色的花盆已被漆上白漆變白色大象，警方訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

(中時)