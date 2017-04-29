台灣在地味飄香 一風堂也賣起「牛肉麵」!
拉麵品牌「一風堂」2012年引進台灣，全台有9間門市，今年歡慶5周年生日，特別以「在地美食」為題材，推出台灣地區期間限定「赤、白牛肉麵」，5月3日起全台門市同步供應，日本拉麵遇上台灣牛肉麵，迸出新火花。
一風堂新品「赤、白牛肉麵」有別台式牛肉麵湯底以牛骨與滷包熬製，改採雞清湯為基底，加入牛腱、牛絞肉等食材燉煮，搭配特製麵條與國寶茶半熟蛋享用。其中「赤牛肉麵」湯頭中除添加醬油外，更加入八角等香料提味，醇厚湯底與Q彈麵條在口中融合;另一款「白牛肉麵」適合清淡口味消費者品嘗，清爽湯頭微鹹不膩口。
此次除台灣限定牛肉麵外，紐約一風堂更引進「炸魚刈包」小點料理，白身魚經油炸後外酥內軟佐以塔塔醬，上方以明太子點綴，特殊口感屢獲消費者的心。
一風堂品牌經理張展浩表示，近期許多日本拉麵品牌紛紛插旗台灣，每間拉麵有各有特色，日本一風堂已開發超過1000多種拉麵，以高品質拉麵滿足消費者味蕾。面對市場多元化競爭與未來挑戰，他抱持樂觀其成態度。
(中時)
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