被問川普拒通電蔡英文 郭台銘：不想參與政治事務

華盛頓郵報記者在推特發布郭台銘進白宮的影片。（圖／推特帳號：David Nakamura）

針對川普總統拒絕與蔡英文總統再通電話，鴻海集團創辦人郭台銘28日表示，自己是商人，不想參與任何政治事務。

路透社記者在白宮外詢問對川普總統27日表示，由於不想讓中國感到不沮喪，將不會接聽台灣總統的電話，有何評論？素來政治立場鮮明的郭台銘說，「我們是商人，我們不想參與任何政治事務，好嗎? 對不起，謝謝，謝謝。」，隨即離開。

郭台銘曾在習馬會後，激動大罵馬英九「愚蠢」；並曾在川普勝選後，傳出有意參選2020年台灣總統。

(中時)