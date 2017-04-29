節目激瘦！阿妹機場卻被拍到身形「暴漲」

阿妹的身形忽胖忽瘦，粉絲擔心她健康。（圖／翻攝on.cc）

天后張惠妹（阿妹）的歌聲向來是粉絲最崇拜的，加上她在《歌手2017》的演出總讓人嘆為觀止，日前播出的總決賽，她助陣林憶蓮也是驚豔四座，當時身形更被說瘦身有成，不過日前卻有人在機場拍到阿妹，她身材卻是「暴漲」，判若兩人。

阿妹近幾年身形越來越大隻，但這都不損粉絲對她的支持，早前她在演唱會上也曾自嘲，更說粉絲應該是喜歡她的歌、而非身材。不過阿妹被指發福後，也有積極瘦身，被拍到小一號的照片，加上日前她在節目上的模樣也被讚瘦身有成，但沒想到有人在機場拍到阿妹，卻是胖了不少。但許多網友不在乎阿妹胖或瘦，反而給她更多鼓勵、要她注意健康最重要。

(中時電子報)