時尚也能共享 雲端衣櫥一件不到2百元
共享經濟風潮正盛，這股熱潮也吹進時裝產業。為了滿足「女性衣服總是少一件」的購衣及穿搭需求，服裝訂閱品牌 boutiCloset 將於5月1日正式推出全新官網服務「智慧雲端衣櫥」，提供上班族女性日常服裝無限穿搭，據統計，平均一件衣服只要162元台幣。
在「智慧雲端衣櫥」中，收納了數百款流行時裝，從都會風尚、韓系簡約、甜美浪漫、歐美流行等七大衣著風格，滿足各種穿衣需求及場合，讓上班族女性輕鬆打點上班與下班生活。智慧化演算系統更依照每個人不同穿衣風格及需求，自動推薦合適的服裝款式。透過boutiCloset平台，將有專人親送並到府回收，使用者也不需要自己洗滌、清潔、熨燙衣服，相當便利。
智慧雲端衣櫥能因應各種場合需求，不論是商務會議、求職面試、聚餐派對及外出旅行，皆可找尋到最合適的服裝，輕鬆展現從容與自信。只需要點點手指，符合身形和需求的服裝親送到府。不論是住家或公司，使用者可自己決定服裝收件時間和地點。另外，每件衣服在出貨前皆會由專人檢查、熨燙、封箱，並且全程錄影，確保服裝品質如一送達使用者手中；換穿完畢後，只需要再裝入盒中，預約請專人到府收回。
該平台採月費制，能讓使用者精準的控制每月治裝費用，經換算，平均一件衣服只要162元台幣。除了能省下平時因盲目購物而產生的不必要花費外，也能省下家中衣櫥空間。
(旺報)
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