高三男坐雲霄飛車後喉嚨痛，竟是氣縱膈氣腫

經X光檢查，確認少年有氣縱膈氣腫情形，醫師研判與他坐雲霄飛車劇烈搖晃有關。（林宏聰翻攝）

高雄1名高中三年級學生，元月底參加畢業旅行，和同學一起玩雲霄飛車，回家後喉嚨開始疼痛，起初以為是感冒，但隔天陸續出現肩頸疼痛、胸悶，到醫院檢查才知道竟是氣縱膈氣腫，所幸症狀輕微，服用止痛藥並追蹤後，現已無大礙。

收治這名17歲少年的阮綜合醫院小兒科醫師楊岱璟說，患者平時在超商打工，今年元月參加畢業旅行，坐完雲霄飛車後當天就喉嚨痛，原本以為是普通感冒，絲毫不在意，不料隔天肩頸開始疼痛、第三天就因胸悶、胸痛前來求診。

少年就醫時，肩頸部有明顯充氣感，楊岱璟安排X光檢查，確認患者肩頸部確實有皮下氣腫，空氣並延伸至縱膈腔，因範圍不大，且疼痛感還在可忍受範圍內，醫師先給予止痛藥並安排門診追蹤，所幸後來少年症狀逐漸減輕，並未留下後遺症。

楊岱璟指出，氣縱膈及皮下氣腫常是氣胸合併症，發生於外傷、劇烈咳嗽或劇烈運動後，一般青少年及幼兒氣胸多是身材瘦高型的男性，老人則多因本身肺部疾病造成，但這名少年身材精壯，非屬典型好發族群，研判應與坐雲霄飛車劇烈搖晃有關。

他提醒，常見症狀包括胸痛、胸部緊縮感，會因咳嗽或深呼吸加劇，也可能出現呼吸困難，可能因缺氧造成無力倦怠，若肩頸空氣太多，則有吞嚥困難情形，嚴重的患者恐需要胸管放置等外科治療，呼籲民眾若突然出現相關症狀，千萬別輕忽。

(中時)