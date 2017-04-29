《兩岸星期人物》從礦工到暢銷作家 破紀錄神劇《人民的名義》編劇周梅森

《人民的名義》編劇周梅森。（圖/新華社）

《人民的名義》宣傳照。（圖/人民的名義官方微博）

中國近來最夯的反貪腐神劇《人民的名義》在昨晚迎來了大結局，收視率也創下中國國產電視劇十年來的新高，單集收視直接飆破7，整部劇的網路點擊量更是超過170億次，儼然成為2017年最火紅的電視劇。而這樣空前的成功，很大一部分得歸功於的該劇原著小說作家、電視劇編劇周梅森，他挾帶著這部神劇的熱潮，再次走進中國觀眾視線之內，他早期出身煤礦工人的經歷，激發他的創作靈感，作品中秉持著反映社會、政治現實的精神，寫出許多膾炙人口的作品，更因此晉身中國最暢銷的作家之一。

儘管《人民的名義》的主題並不是非常創新，反貪腐題材的電視劇在中國已經流行十多年，也沒人能想到這種題材能夠再次引發如此熱烈的迴響，不過身為最大功臣的周梅森卻不覺得這部劇有多了不起，在面對近年來多是穿越劇、古裝劇等題材的電視劇當道，他表示：「只是因為現在的影視作品離人民的生活太遙遠」，才讓這次能真實反映出現實生活的作品，能夠引起觀眾的共鳴。當然面對自己的如此火紅，他也開心透露能在人生的60多歲還能當一次「網紅」，還是不錯的。

現年61歲的周梅森，1956年出生於江蘇徐州，成長過程正逢1960年代的文化大革命，曾一度因學校關閉而失去上學的機會，直到14歲他才重回學校就讀國中，同時也兼職煤礦工人，當時整天辛苦工作半個月只能賺到9塊錢（約新台幣45元），但這都沒有讓周梅森放棄對文學的喜好，他透露自己的文學啓蒙來自《巴爾扎克傳》，他在文革期間第一次接觸這個作品，儘管破舊的書刊少了數十頁，甚至連書名他都不知道，但他的文學夢卻被書中巴爾扎克的狂語：「拿破崙用劍未完成的事業，我要用筆來完成它」的狂語給點燃。

1987年周梅森正式走上了作家的道路，他發表的第一作品《沈淪的土地》便是在描寫煤礦行業故事，當時他邊翻字典邊寫作，也是從那時開始他為他現實主義的作品特色打下基礎，將自己的人生經歷和不斷前進的時代巨輪融合，他也曾說過自己「始終是個在場的作家」，也是這樣的精神，讓他日後的作品因真實反映出社會的真實面目，而備受讀者的喜愛。

《人民的名義》劇組人員。（圖/新華社）

至於周梅森的作品開始涉略政治小說，是因為一次回鄉所遇到的契機，1994年徐州地方政府打算集資拓寬道路，但卻被當地民眾認為是勞民傷財，甚至有人想因此狀告負責計劃的官員，周梅森也在這場爭議中，意外獲得機會和官員見面，事後更因此被邀請以作家的身份到市政府臨時任職副秘書長，憑藉著這一年的官場體驗，讓他更加了解政府的運作，也讓他開始寫了一系列的反腐題材政治小說，包括《人間正道》、《天下財富》、《中國製造》、《至高利益》、《絕對權力》和《國家公訴》等。

《人民的名義》劇照。（圖/人民的名義官方微博）

至於《人民的名義》則是2年前經最高人民檢查院影視中心的約稿下，周梅森將過去未出版的稿子整理後，再重新架構而成，他甚至為了這個劇本跑到南京檢察院去了解檢察官的工作，翻閱過去的案件、卷宗，甚至還到監獄和被判貪污的前官員訪談，他也因此有很多感悟，他曾表示很少有官員是一上任就貪污，都是因為後來的一念之差，而害得自己家破人亡。周梅森也表示這部劇「既不是一部簡單的反腐劇也不是一部簡單的行業劇，這部劇中有我幾十年的積澱，有我對政治、社會、生活的觀察」，可見他對此劇的用心。

這次破紀錄的神劇《人民的名義》不僅在中國引發廣大的迴響，更是一路紅到海外，英國媒體BBC更是形容此劇是中國版的《紙牌屋》（House of Cards），該劇也是描述政治的黑暗面，在2013年於美國開播時引發熱烈討論，不過也有人覺得這個比喻不夠精準，他們認為兩國的政治制度無法擬比。不過由此可見，觀眾能將故事發生在虛擬地區的戲劇和現實的政治環境做連結，如同周梅森曾說過的，「這部作品就是要反映中國當前的政治、社會生態」，可見這個理念被觀眾深深感受了，無論是在劇中在貪官家打開冰箱、掀開床單滿滿現金的情節，還是最紅的角色「李達康」都備受討論。

如今周梅森憑著這部劇的成功，再次備受大眾的關注，這部劇也讓他名利雙收，根據4月公布的年度作家收入排行榜中，周梅森以人民幣1,400萬（約新台幣6,087萬元）的版稅名列第11名，而他也透露目前該劇正在籌備電影版，影迷們可以期待在大螢幕上看到續集。

(中時電子報)