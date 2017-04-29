NBA》杜蘭特坦承最愛垃圾話 隊友格林最擅長

杜蘭特坦承自己最愛互噴垃圾話的感覺，勇士隊友卓雷蒙格林更是擅長。(美聯社資料照)

看到先前火箭與雷霆之戰，貝弗利與韋斯布魯克因為互噴垃圾話，各被吹1次技術犯規，勇士明星前鋒杜蘭特不禁替兩人大抱不平，除了強調垃圾話是球賽的一部分，杜蘭特更表示，「我愛垃圾話，尤其是我的隊友卓雷蒙格林很擅長！」

杜蘭特29日在練球後受訪表示，當他剛進NBA，19歲的他碰上剛組成三巨頭(皮爾斯、賈奈特與隆多)的塞爾提克，對方在比賽時一直跟他講垃圾話，他也用垃圾話回應，「那是很有趣的交流，籃球比賽不就都是這樣。」

「我看到火箭與雷霆比賽，韋斯布魯克與貝弗利只是在場上相互交流，結果都領到1次技術犯規，我實在太不能夠理解，，這應該是比賽的一部分，」杜蘭特說，「我們開始打球時候就是這樣，到處講講垃圾話。」

杜蘭特認為，其實聯盟當中不少球員很會講垃圾話，只是願意講出來的人不多了，垃圾話本來就是球賽的一部分，他很喜歡這些對嗆內容，「當你在1支會講垃圾話的球隊，這很好，當兩支會講垃圾話的球隊遭遇，這甚至更棒。」

也難怪杜蘭特當前這麼輕鬆，還有時間討論垃圾化議題，畢竟他所效力的勇士，早早就以4比0橫掃拓荒者出局，接下來西區準決賽的對手，還要等待快艇與爵士分出勝負才行。

(中時電子報)