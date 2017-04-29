賴清德：鄭成功中樞祭典由市長主祭 合乎禮節

賴清德上午擔任鄭成功中樞祭典主祭官，強調由院轄市市長擔任主祭官，合乎禮節。(曹婷婷攝)

行之有年的內政部長主持鄭成功中樞祭典，內政部長首度不再主祭，改由台南市長賴清德擔任主祭官，引起鄭氏宗親不滿，賴清德今天上午參加祭典儀式結束後，強調鄭成功中樞祭典仍然存在，院轄市的台南市長位階不亞於行政院任一部會，「我來擔任主祭，合乎禮節，不必要走上街頭。」鄭氏子弟與鄉親立刻響起一片掌聲。

今年是鄭成功開台356周年，每年在台南市延平郡王祠舉行的鄭成功祭典，是鄭氏宗親的大事，日本、馬來西亞、福建廈門等地的鄭氏宗親及信眾，都會專程到台南參加祭典，今年內政部決定部長不再主祭，改由台南市長主祭，鄭氏宗親都認為政府有意降低鄭成功祭典位階，由中樞降為地方，對鄭成功很不尊敬，不少鄭成功信徒都很不滿。

(中時)