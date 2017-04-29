昔介入李心潔婚姻 小三女星再爆勾已婚富商
香港嫩模李悅彤昔介入彭順和李心潔婚姻，不僅形象受創還飽受外界抨擊，加上遭遇父親吞槍輕生，過去一年內幾乎未現身幕前，不過近日港媒曝露她近況，不僅勾搭上已婚富商，還在其旗下公司任職。
香港資深歌手葉麗儀下個月20日，將在澳門舉行「夜上海晚宴」，據悉由澳門富商鮑偉業旗下的「澳門名策劃公關市場推廣有限公司」負責，而李悅彤就是幕後策劃公司員工，日前港媒詢問是否投身幕後?她僅以簡訊回覆：「幕前幕後都可以做，有合適的劇本也會拍，現在和國內資方一齊合作，任何有關娛樂的都會做」，接著被問到葉麗儀澳門演唱會負責什麼？她則謙虛表示「什麼都要做，打雜來著的嘛，邊做邊學啦」。
被問及是否與鮑偉業戀愛進行式?她則以要開會為理由，刻意撇開話題，不過兩人關係不單純早有跡可循，2015年時就傳過一起上酒店，上個月還一起出席上海發佈會，甚至不避諱貼身合照，可見兩人情誼並非一般友人如此簡單。
(中時電子報)
關鍵字：李悅彤
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。