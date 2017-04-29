昔介入李心潔婚姻 小三女星再爆勾已婚富商

李悅彤被爆勾搭上已婚富豪。(圖/李悅彤微博)

香港嫩模李悅彤昔介入彭順和李心潔婚姻，不僅形象受創還飽受外界抨擊，加上遭遇父親吞槍輕生，過去一年內幾乎未現身幕前，不過近日港媒曝露她近況，不僅勾搭上已婚富商，還在其旗下公司任職。

香港資深歌手葉麗儀下個月20日，將在澳門舉行「夜上海晚宴」，據悉由澳門富商鮑偉業旗下的「澳門名策劃公關市場推廣有限公司」負責，而李悅彤就是幕後策劃公司員工，日前港媒詢問是否投身幕後?她僅以簡訊回覆：「幕前幕後都可以做，有合適的劇本也會拍，現在和國內資方一齊合作，任何有關娛樂的都會做」，接著被問到葉麗儀澳門演唱會負責什麼？她則謙虛表示「什麼都要做，打雜來著的嘛，邊做邊學啦」。

被問及是否與鮑偉業戀愛進行式?她則以要開會為理由，刻意撇開話題，不過兩人關係不單純早有跡可循，2015年時就傳過一起上酒店，上個月還一起出席上海發佈會，甚至不避諱貼身合照，可見兩人情誼並非一般友人如此簡單。

(中時電子報)