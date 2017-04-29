MLB》馬恰多鏟人後挨砸 神之右手：是我也砸他

馬恰多日潛差點被巴恩斯暴頭，十分不滿。(美聯社)

曼尼馬恰多(Manny Machado)因一次爭議性滑壘，日前在金鶯對紅襪最後一戰，遭紅襪投手巴恩斯(Matt Barnes)頭部近身球伺候，險引爆兩隊衝突，隨後馬恰多沒事，但巴恩斯卻被處以4場禁賽，儘管如此，前球星「神之右手」佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)認為如果是他，也會砸馬恰多，「因為這是棒球的本質。」

馬恰多22日紅襪與金鶯交火時，8下滑上二壘時鏟傷紅襪二壘手派卓亞(Dustin Pedroia)，導致派卓亞提前退場，隨後兩場系列賽未再出賽，馬恰多隔天還安然打完全場，孰料，24日雙方系列賽最後一戰，他在8下上場打擊時，巴恩斯第1球就投出頭部近身球，逼得馬恰多為閃球倒地，隨後巴恩斯遭驅逐出場。

「如果是我投球，儘管我跟他很好，我也會砸馬恰多。」過往只要自家隊友吃虧，投手向對手投近身球替隊友「討公道」，在棒球賽中很常出現，馬丁尼茲也明白這點，直言雖然他知道馬恰多不是故意鏟傷派卓亞，但他同樣會選擇這麼做，「我唯一可能跟巴恩斯不同的是，我會把球投低一點。」

巴恩斯因這記頭部近身球，吃上4場禁賽處分，馬丁尼茲認為他並沒有故意瞄準馬恰多的頭，「但結果就是如此。」接下來兩隊將在美國時間5月1日，轉戰到紅襪芬威球場交手，馬丁尼茲期望屆時這起風波，能就此打住。

(中時電子報)