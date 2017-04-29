NBA》沃爾猛轟42分 巫師滅鷹挺進次輪

巫師前鋒傑森史密斯(右)怒指籃框，嗆聲對方不該刻意把他拉下。(美聯社)

沃爾用最清楚的場上行動告訴對手，絕對不給任何反撲機會！巫師明星後衛沃爾29日攻下季後賽生涯新高42分，另有8助攻、4抄截、2火鍋，帶領巫師以115比99轟翻老鷹，確定以4勝2敗戰績挺進東區準決賽，對手是塞爾提克。

其實身為地主的老鷹，並非沒有逆轉機會，原本20分的大幅落後，打到末節靠著米爾沙普、薛洛德兩人攜手追到只差3分，可惜接下來沃爾主宰整個戰局，成功幫助巫師重新擴大領先到兩位數，老鷹只能提前宣告投降。

沃爾無疑是巫師挺進次輪的最大功臣，他29日投25中16、10罰9中，手感相當火燙，唯一美中不足的是出現7失誤，他的後場最佳搭檔畢爾也拿31分，馬基夫莫里斯17分、8籃板與3火鍋，波達諾維奇替補貢獻10分。

米爾沙普雖替地主老鷹貢獻31分、10籃板、7助攻與4抄截的全能表現，卻無法帶領球隊扭轉頹勢，薛洛德也有26分、10助攻，小哈達威13分，「魔獸」霍華繼續沒獲教練重用，僅打23分鐘，拿9分、7籃板，禁區威力無從發揮。

這場比賽打來火藥味十足，傑森史密斯上半場1次快攻上籃，差點遭到老鷹後衛貝茲摩拉下來，兩人隨即在籃下互嗆，史密斯更打算揮拳回應，幸好遭到隊友與裁判架開，衝突才沒擴大，最後兩人各被吹1次技術犯規。

(中時電子報)