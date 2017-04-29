不光吃雞肉飯！嘉義小旅行的23個必遊景點

嘉義文化創業產業園區是日本時期建造的舊酒廠，嘉義藝術節開幕首周末一連兩天舉辦鐵車市集，亦可體驗手作乾燥花課程。(圖/簡怡欣攝)

嘉義文化創意產業園區角落有新意，讓民眾來場挖寶探險。(圖/簡怡欣攝)

周末遊嘉義，絕對好看好吃又好玩，巷弄間藏有驚奇的傳統柑仔店蹤跡。(圖/簡怡欣攝)

假期好天氣，到嘉義小旅行正是時候！嘉義藝術節今(29)日起活動正式開幕，首次將嘉義市各類型表演藝術節齊聚，將藝術場域走出音樂廳，橫跨東、西區的嘉義文化創意產業園區、鐵道藝術村倉庫、文化廣場、公園，以及市區內多個特色小店，讓整個嘉義市就像一個大舞台，而除了到嘉義吃雞肉飯之外，還有23處在地推薦的必遊景點。

嘉義藝術節開幕首周末，嘉義文化創意產業園區戶外區將一連兩天舉辦鐵車市集、藝術大匯演，並於周日舉辦露天電影院。而主辦單位也推薦23處在地必遊景點，嘉義藝術節活動場地之一的嘉義文化創業產業園區，是日本時期建造的舊酒廠，與台北華山文創園區酒廠同一時期創設，也是台灣最早生產高粱酒的酒廠，距離嘉義火車站約10分鐘路程，午後舉辦的鐵車市集邀請至少30攤文創擺攤，讓民眾在嘉義來場挖寶探險。

嘉義市雞肉飯當選農委會台灣10大招牌飯票選冠軍。（圖/本報系資料照）

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王小文（@hikaru54）分享的貼文 於 2017 年 1月 月 30 9:51下午 PST 張貼

另到嘉義除了必吃雞肉飯，也能品嘗晨間限定的早市風味，東門市場周邊美食店家群聚，有一定要早起才吃得到的阿婆煎粿，時常中午十一點半就完售，動作慢只能望阿婆興嘆；或者能點碗涼麵、搭配一碗熱羹米粉，也是最對味、吃得飽的組合，特別的是，嘉義人吃涼麵還會加上美乃滋，滋味獨特。人氣手工水晶餃、蛋黃肉包、彎豆冰等也是當地知名小吃，尤其巴掌大的手工水晶餃可不是每次都買得到，現場剛出爐的水晶餃最美味。

此外，近年嘉義咖啡店、複合式書店林立，承億小鎮的一到三樓除了有在地青年創業的咖啡店、冰果室和小酒吧，整棟樓也依不同屬性規劃各種書籍；嘉義地標射日塔旁還有保留一處日式古蹟建築，嘉義市史蹟資料館除了可以看到嘉義市的史料保存，還因為這個建築是日治時期舊神社遺留下來的，非常古色古香。

玩嘉義，不怕肚子餓，檜意森活村附近的玉山旅社咖啡、或玖咖啡、秘氏咖啡、好思咖啡，都是值得停下來休憩的好地方，還有一些各具特色的店家如屋子裡有甜點、Daisy的雜貨店；夜間還有文化路夜市，從雞肉飯、粿仔湯、糯米腸、豆漿油條、蚵仔煎、海產粥、烏龍麵、煎魚腸、到沙鍋魚頭都吃得到，宵夜選擇多樣，周邊還有夜間店家，周末遊嘉義，好看好吃又好玩。

(中時電子報)