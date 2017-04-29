隱瞞虧損 Olympus前會長菊川剛等6人判賠159億

日本著名光學企業奧林巴斯前會長菊川剛。（圖/美聯社）

日本知名相機及光學企業奧林巴斯（Olympus）日前傳出醜聞案，包含前任會長菊川剛（Tsuyoshi Kikukawa）等6名高層，因涉嫌隱瞞公司鉅額虧損，遭到公司與股東聯名控告，東京地方法院於27日做出判決，要求菊川剛等人必須為其隱匿行為，付出高達590億日圓（約159億台幣）的代價。據日媒報導，菊川剛等高層長時間對外隱瞞公司虧損、提交虛假的有價證券報告並違法提領分紅，造成投資人與公司損失共約859億日圓（約231.6億台幣）。

據日本時報（Japan Times）報導，總部位於東京、日本知名光學企業奧林巴斯，於2012年由內部調查會發現，前任會長菊川剛、前常勤監事山田秀雄、前副社長森久誌等多名經營高層，涉嫌對外隱瞞公司高達859億日圓（約231.6億台幣）的鉅額虧損，並透過提交虛假報告以提領分紅，讓奧林巴斯集團和股東決定提起訴訟。東京地方法院於本月27日做出判決，因違反《金融商品交易法》，菊川剛等6名高層（其中一人已過世）需支付奧林巴斯高達590億日圓（約159億台幣）的賠償。

日前出庭應訊的奧林巴斯前會長菊川剛。（圖/美聯社）

創立於1919年的奧林巴斯，總部設在東京都，是一間跨足顯微鏡、照相機、錄音機、內視鏡與其他醫療設備的光學企業，原名高千穗製作所（TAKACHIHO SEISAKUSHO），目前是全球著名的日本企業之一。從膠卷到數位，奧林巴斯一直是佳能（Canon）和尼康（Nikon）的最大競爭對手之一，但與主流市場使用SD系列記憶卡不同，奧林巴斯選擇了XD圖像卡，雖限制了產品普及度，但也培養了一批死忠使用者。

據日媒報導，這筆賠償金額，是日本過往向企業高層追討賠償的案件，僅次於2000年控原大和銀行海外分行虧損，829億日圓（約223.5億台幣）賠償的案件。而在刑事部份，菊川剛等3名高層曾被判3年以上有期徒刑，後透過認罪協商逃過牢獄之災。對於東京地院的判決，奧林巴斯公司不願表示意見，只表示一切交由司法判定。

(中時電子報)