KUSO動畫正夯！「阿舍關廟麵」搶攻年輕商機～

新品「阿舍關廟麵」結合KUSO影片，搶攻年輕族群商機。（圖片提供／阿舍食堂）

連鎖品牌阿舍食堂推出全新「阿舍關廟麵」，首波於連鎖通路家樂福上市衝出月銷萬餘包好成績，此次更加入動畫KUSO元素，重新詮釋台南關廟麵。

阿舍團隊表示，關廟麵除了是台南特產外，同時也是三國人物關公最愛吃的麵，此次以逗趣方式講述「關廟麵」故事，不僅把關公現代化，更與時下流行的路跑話題結合，坐騎赤兔馬也成為影片全新亮點。

(中時)