高雄「真愛台灣即刻形動」路跑登場 逾4千人參賽

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務今天高雄登場，逾4000人參賽。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台路跑今天高雄登場，許多人揪團一起來，陳淑華（右二）和好友尤喬誼（右四）帶著4個孩一起來參加。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台路跑今天高雄登場，許多人揪團一起來，幸福診所有100多人參加，最是熱情。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台路跑今天高雄登場，旺旺中時基金會執行長暨中視總經理胡雪珠宣佈明年賽事將擴及金門。（呂素麗攝）

雄中體育班1年級葉念祖（左）與任職華新科技的侯正淳（右）兩人拔得頭籌，最早跑回終點 ，領了主辦單位致贈的完賽禮。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務今天高雄登場，逾4000人參賽，小朋友也跑的高興。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務今天高雄登場，林義傑（左四）與中正預校6名好手領跑。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務今天高雄登場，林義傑與中正預校6名好手領跑，中正預校組啦啦隊為選手加油。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務今天高雄登場，有逾4000人參加。（呂素麗攝 ）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務今天高雄登場，有8名視障者在陪跑員陪伴下參與賽事。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務今天高雄登場，高市副祕書長林英斌（右）授帶給領跑的中正預校學生。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務今天高雄登場，主辦單位出席長官與領跑的中正預校學生。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務今天高雄登場，鳴槍起跑。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務今天高雄登場，逾4000人參加。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務路跑今天高雄登場，逾4000人參加。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務路跑今天高雄登場，揪團高興參加。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務路跑今天高雄登場，保母陳玲玲（左二）全家帶著托育小朋友一起參加。（呂素麗攝）

旺旺娃娃人氣最旺。（呂素麗攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務路跑今天高雄登場，中正預校3年級6名學生鍾晉賢（右起）、陳今永、王韋智、林宸瑨、徐駿騰及林柏丞領跑。（呂素麗攝）

由宜蘭食品、旺旺文教基金會、旺旺中時媒體集團主辦，委請義傑團隊規畫承辦的2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務及社青組路跑，29日清晨在高雄登場，4000多名民眾在中正預校6位學生及超跑好手林義傑的領跑下，迎著晨曦，扶老攜幼一起來路跑，開啟周末美好的一天。

今年環台賽事是第3屆，特別於4月18日選在澎湖開場暖身，由馬公高中、澎湖高級海事水產職業學校兩校學生接力，4月23日由台北開跑，全台共有從504所學校徵選出來的26所高中職學生參加接力環台賽，今天跑到高雄，由中正預校及海青工商學生分別於上下午接力，全部賽事將於5月6日跑回台北，參賽隊伍以14天時間環台一周，合力完成1111公里接力壯舉。

主辦單位表示，今年首度有軍事學校參與；高雄賽事於清晨6點30分在夢時代前廣場舉行，旺旺中時基金會執行長暨中視總經理胡雪珠、高雄市政府副祕書長林英斌、新聞局長丁允恭、體育處副處長周明鎮、宜蘭食品副總經理李𩃀琮、中國時報發行部副總經理杜智明、和明紡織公司品牌經理陳璽年、中正預校體育組長黃建銘及愛台大使林義傑等人出席。

胡雪珠感謝高市新聞局、教育局及國軍的協助，她說，今年環台馬拉松開放社會組報名，立即秒殺，這項活動有創意、有意義，從全國504所學校徵選26所學生參加，今年把賽道擴大到澎湖，明年將擴大到金門，愈辦愈熱烈。

林英斌表示，高雄市民很喜歡路跑，老天爺作美，今天又是最適合路跑的好天氣，原先預估3000人，結果報名超過4000人響應。

李𩃀琮說，今年是第3屆，「我們要辦100屆」，除了路跑還有抽獎、互動遊戲、歌手表演…，大家好好享受。愛台大使林義傑則肯定這項活動，跑全台用另一種形式愛台灣。

林英斌授帶給中正預校學生，象徵世代傳承，感受台灣之美；路跑由林義傑與中正預校3年級6名學生鍾晉賢、陳今永、王韋智、林宸瑨、徐駿騰及林柏丞領跑出發。

旺旺娃娃人氣最旺，大家爭著與它拍照，不少參賽者揪團一起來，更有全家出動，幸福診所揪團百餘人參加，最是熱情；保母陳玲玲和老公林建榮、兒子林祺富、女兒林螓葳，一起帶著托育的5歲半陳煒奇和2歲陳采妍兄妹來參加，小朋友新體驗。

陳淑華和好朋友尤喬誼分別帶著4個小孩一起來參賽；在台南工作的林欣樺揪媽媽和好友劉怡君參加；8位視障者也在陪跑員陪同下參與賽事，精神令人敬佩。

除領跑的中正預校學生繼續往南跑外，參賽者由夢時代前出發，沿中華路、四維路、成功路回到會場，共7公里；雄中體育班1年級葉念祖與任職華新科技的侯正淳兩人拔得頭籌，花了23分多鐘，幾乎同時抵達終點，主辦單位致贈豐盛完賽禮，他們說「跑的好爽！」

(中時)