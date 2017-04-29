高雄「真愛台灣即刻形動」路跑登場 逾4千人參賽
由宜蘭食品、旺旺文教基金會、旺旺中時媒體集團主辦，委請義傑團隊規畫承辦的2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務及社青組路跑，29日清晨在高雄登場，4000多名民眾在中正預校6位學生及超跑好手林義傑的領跑下，迎著晨曦，扶老攜幼一起來路跑，開啟周末美好的一天。
今年環台賽事是第3屆，特別於4月18日選在澎湖開場暖身，由馬公高中、澎湖高級海事水產職業學校兩校學生接力，4月23日由台北開跑，全台共有從504所學校徵選出來的26所高中職學生參加接力環台賽，今天跑到高雄，由中正預校及海青工商學生分別於上下午接力，全部賽事將於5月6日跑回台北，參賽隊伍以14天時間環台一周，合力完成1111公里接力壯舉。
主辦單位表示，今年首度有軍事學校參與；高雄賽事於清晨6點30分在夢時代前廣場舉行，旺旺中時基金會執行長暨中視總經理胡雪珠、高雄市政府副祕書長林英斌、新聞局長丁允恭、體育處副處長周明鎮、宜蘭食品副總經理李𩃀琮、中國時報發行部副總經理杜智明、和明紡織公司品牌經理陳璽年、中正預校體育組長黃建銘及愛台大使林義傑等人出席。
胡雪珠感謝高市新聞局、教育局及國軍的協助，她說，今年環台馬拉松開放社會組報名，立即秒殺，這項活動有創意、有意義，從全國504所學校徵選26所學生參加，今年把賽道擴大到澎湖，明年將擴大到金門，愈辦愈熱烈。
林英斌表示，高雄市民很喜歡路跑，老天爺作美，今天又是最適合路跑的好天氣，原先預估3000人，結果報名超過4000人響應。
李𩃀琮說，今年是第3屆，「我們要辦100屆」，除了路跑還有抽獎、互動遊戲、歌手表演…，大家好好享受。愛台大使林義傑則肯定這項活動，跑全台用另一種形式愛台灣。
林英斌授帶給中正預校學生，象徵世代傳承，感受台灣之美；路跑由林義傑與中正預校3年級6名學生鍾晉賢、陳今永、王韋智、林宸瑨、徐駿騰及林柏丞領跑出發。
旺旺娃娃人氣最旺，大家爭著與它拍照，不少參賽者揪團一起來，更有全家出動，幸福診所揪團百餘人參加，最是熱情；保母陳玲玲和老公林建榮、兒子林祺富、女兒林螓葳，一起帶著托育的5歲半陳煒奇和2歲陳采妍兄妹來參加，小朋友新體驗。
陳淑華和好朋友尤喬誼分別帶著4個小孩一起來參賽；在台南工作的林欣樺揪媽媽和好友劉怡君參加；8位視障者也在陪跑員陪同下參與賽事，精神令人敬佩。
除領跑的中正預校學生繼續往南跑外，參賽者由夢時代前出發，沿中華路、四維路、成功路回到會場，共7公里；雄中體育班1年級葉念祖與任職華新科技的侯正淳兩人拔得頭籌，花了23分多鐘，幾乎同時抵達終點，主辦單位致贈豐盛完賽禮，他們說「跑的好爽！」
(中時)
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