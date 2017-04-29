NBA》老八傳奇掰了！塞爾提克痛扁公牛晉級

公牛吉米巴特勒想要強行上籃，卻遭塞爾提克中鋒荷福德徹底封鎖。(美聯社)

誰也想不到塞爾提克與公牛這個季後賽首輪對戰組合，竟以如此戲劇化過程落幕！靠著先發5人得分全都上雙，塞爾提克29日甚至一度取得30分的大幅領先，最後以105比83痛宰公牛，2連敗之後4連勝宣告晉級次輪。

這個首輪系列戰的戰局轉折點，就在雙方主控身上，受到喪妹影響，艾塞亞湯瑪斯前兩戰明顯狀態較差，才讓塞爾提克爆冷先在自家主場連輸兩場，沒想到第3戰換成公牛沒了手指骨折的隆多，轉眼苦吞4連敗接受淘汰結局。

自從1969年湖人在西區準決賽4比2逆轉淘汰勇士之後，NBA首次出現擁有主場優勢的球隊，能在輸掉前兩場，然後連贏4場淘汰對手的情況，等於塞爾提克做到了過去48年以來沒有1支球隊可以完成的壯舉。

到底隆多對於公牛有多重要？就從隆多在場上，公牛平均可拿108.5分、平均失分僅99.5分，少了隆多卻變平均只得93分、平均失分漲到105.3分，甚至有了隆多坐鎮，公牛平均每場25助攻，沒了隆多變成場均19助攻。

身為東區頭號種子的塞爾提克，東區準決賽首役將於5月1日凌晨1點出戰巫師，為了體諒湯瑪斯，眼見大局底定(公牛末節幾乎全用替補)，塞爾提克總教練史蒂芬斯在比賽還沒結束前，就叫湯瑪斯先行離場，讓他可以趕回家參加妹妹喪禮。

湯瑪斯的塞爾提克隊友似乎也想讓他可以安心奔喪，29日幾乎不給地主公牛任何追上機會，表現最佳的是拿下23分的先發後衛布雷德利，吉拉德格林也有16分，湯瑪斯、克勞德與荷福德各有12分進帳。

原本有機會上演老八傳奇的公牛，29日只有帶傷上陣的吉米巴特勒表現正常，他拿23分、7籃板，不過除了卡南仍然無法彌補隆多空缺，全場僅有9分、1助攻，韋德更在此役低迷，竟交出投10中1、僅得2分的離譜表現。

(中時電子報)