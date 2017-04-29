首次海外行程 川普擬於5月底訪問以色列
據以色列時報（Times of Israel）報導，美國新總統川普（Donald Trump）首次海外出訪去耶路撒冷（Jerusalem）？以色列高層日前向《以色列時報》透露，川普預計將在5月22日訪問以國2天，這是首次有美國總統選擇以色列為第一次出訪目的地，可見以國對他有多重要。川普此行預計將拜訪總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu），但以色列媒體真正關心的，卻是他就任之初所言，要遷大使館至耶路撒冷一事是否屬實，美國對東耶路撒冷（East Jerusalem）的主權歸屬、以巴和平議題和軍售談判，將會是川普此行最重要的目標。
以色列自1948年宣布獨立後，經歷多場戰爭後，逐漸擴大國土版圖。佔領東耶路撒冷與約旦河西岸（West Bank）後，1980年由時任總理的貝京（Menachem Begin）強勢通過法律將耶路撒冷城全境劃歸「以色列永恆的首都」，但對於大多數承認與不承認的國家而言，只認定特拉維夫為以國首都，並將大使館與代表處設於此市。極少數國家承認耶路撒冷為首都，如中華民國（台灣）與美國。
川普與他提名的新任準駐以色列大使費德曼（David Friedman），在以巴議題上都明顯偏向以色列，美國遷使館一事對國際而言絕非小事，執政的共和黨也不會輕率做此決定。以國媒體指出，川普此行將協同25名政府高層，訪以2日將前往鄰近的約旦和沙烏地阿拉伯，回程則有可能出席於比利時（Belgium）召開的北約（NATO）會議。
(中時電子報)
文章來源：Israeli newspaper reports Trump will recognize entire Jerusalem as Israel’s capital during trip
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。