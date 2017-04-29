首次海外行程 川普擬於5月底訪問以色列

川普（圖右）擬於5月底出訪以色列，圖為以國總理內坦雅胡（圖左）去年訪問白宮的記者會。（圖/美聯社）

據以色列時報（Times of Israel）報導，美國新總統川普（Donald Trump）首次海外出訪去耶路撒冷（Jerusalem）？以色列高層日前向《以色列時報》透露，川普預計將在5月22日訪問以國2天，這是首次有美國總統選擇以色列為第一次出訪目的地，可見以國對他有多重要。川普此行預計將拜訪總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu），但以色列媒體真正關心的，卻是他就任之初所言，要遷大使館至耶路撒冷一事是否屬實，美國對東耶路撒冷（East Jerusalem）的主權歸屬、以巴和平議題和軍售談判，將會是川普此行最重要的目標。

以色列自1948年宣布獨立後，經歷多場戰爭後，逐漸擴大國土版圖。佔領東耶路撒冷與約旦河西岸（West Bank）後，1980年由時任總理的貝京（Menachem Begin）強勢通過法律將耶路撒冷城全境劃歸「以色列永恆的首都」，但對於大多數承認與不承認的國家而言，只認定特拉維夫為以國首都，並將大使館與代表處設於此市。極少數國家承認耶路撒冷為首都，如中華民國（台灣）與美國。

去年訪問白宮的以色列總理內坦雅胡（圖左二）與夫人莎拉（圖左一），以及美國總統川普（圖右二）及夫人梅蘭妮亞（圖右）的合照。（圖/美聯社）

川普與他提名的新任準駐以色列大使費德曼（David Friedman），在以巴議題上都明顯偏向以色列，美國遷使館一事對國際而言絕非小事，執政的共和黨也不會輕率做此決定。以國媒體指出，川普此行將協同25名政府高層，訪以2日將前往鄰近的約旦和沙烏地阿拉伯，回程則有可能出席於比利時（Belgium）召開的北約（NATO）會議。

(中時電子報)