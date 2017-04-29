不怕高齡！伊能靜想拚第三胎
伊能靜與秦昊生下女兒「小米粒」後，兩人還一起上了實境秀，讓粉絲見證一家三口的天倫樂。不過最近她在節目幫女兒換尿布時，和閨蜜聊天，意外透露出還想生的意願，完全不擔心高齡問題。
伊能靜與秦昊結婚後，儘管被醫生宣告懷孕機率低，但她不死心，積極打排卵針、試管嬰兒等，但都失敗，沒想到最後竟然是自然受孕，她去年以47歲高齡年紀生下女兒「小米粒」，讓夫妻倆又驚又喜！
而最近伊能靜在實境秀節目《媽媽是超人》中幫女兒穿衣、換尿布時，和閨蜜聊天過程中，對方告知她「節目錄完，剛好回去補二胎」，沒想到伊能靜宛如心有靈犀，暗示「等米粒再大一點。」不否認想繼續生；由於伊能靜與前夫庾澄慶育有一子哈利，因此如果再生，就會是她的第三胎！
(中時電子報)
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