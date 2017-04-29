涉竊取營業秘密 群聯電子7年級工程師20萬交保
在新竹縣竹北市設廠的群聯電子股份有限公司，發現其竹南分公司即將離職的廖姓工程師涉嫌竊取機密文件和圖檔，向檢調單位檢舉，由苗栗地檢署檢察官廖倪凰指揮苗栗調查站進行蒐證後，28日搜索查扣電腦及手機等證物，廖男坦承涉案，檢察官漏夜複訊後，依違反營業秘密法諭知20萬元交保，並限制住居及限制出境。
群聯電子為國內USB隨身碟、SD記憶卡等控制晶片大廠，被控涉案的廖姓員工，為該公司研發部工程師，因故已向公司遞出辭呈，準備於28日離職，但公司發現他暗中涉嫌竊取有關設計圖等營業秘密，損及該公司利益，通報檢調單位及時攔阻。
苗栗地檢署強調，檢調單位捍衛國內產業營業秘密立場堅定，將持續追查，嚴懲不法，以維護業界公平競爭秩序。
(中時)
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