LPGA》台6將北德州賽晉2人 妮妮又出局了！
北德州大獎賽今天(29日)結束第2輪，台灣6女將僅龔怡萍與徐薇淩2人晉級，國人期待的前球后曾雅妮，不幸吞下本季第6場淘汰。
資深好手龔怡萍前兩輪69、71桿，以140桿(-2)並列第21，徐薇淩靠著次輪69桿，化解淘汰危機，以141桿(-1)並列第34，近4場出賽首場晉級。
首輪爆出79桿的曾雅妮，躲不過此戰淘汰命運，雖次輪回穩交出2鳥3柏忌72桿，仍以高於晉級線6桿的151桿，無緣晉級。
她本季目前為止7戰1場晉級6場淘汰，此戰前兩輪13洞開球各僅3洞上球道，木桿開球不穩仍是出局關鍵。
去年拿下2勝的日本女將野村敏京，次輪揮出65桿，以133桿(-9)躍居排名，去年拿下5勝的世界第3泰將艾莉雅，1桿差位居第2，同樣飆出65桿的挪威女將派特笙，135桿位居第3。
世界積分只領先0.77分的「球后」高寶璟，次輪失常打出73桿，以143桿退居並列第47，由於落後領先者10桿，爭冠希望渺茫；首輪只揮出74桿的世界第2韓將柳蕭然，靠著次輪69桿化解淘汰危機，以143桿與高寶璟排名相同，雖自2014年10月華彬菁英賽以來連續62場晉級，但不易在此戰奪冠登上世界第1。
(中時電子報)
關鍵字：晉級
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