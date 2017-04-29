花蓮議長敵營站台遭國民黨開除黨籍 法院打臉無效

花蓮縣議會議長賴進坤，在花蓮市長補選期間，疑為民進黨候選人助選，遭國民黨主席洪秀柱「揮淚斬馬謖」開除黨籍，賴認為黨中央開鍘違反民主原則，循王金平前例，提出確認黨員資格存在訴訟。台北地方法院審理後，法官認為賴被開除黨籍，只有黨主席裁示通過，不符民主原則，判賴的黨員資格存在。

今年2月接任全國正副議長聯誼會總會長的賴進坤，被國民黨花蓮縣黨部認定，在去年花蓮市長補選期間，在議會公開接待前來幫民進黨候選人助選的高雄市長陳菊等人，還有綠營市長候選人張美慧，違紀替民進黨動員助選，提報建請開除黨籍。

賴進坤雖解釋，因身兼全國宜蘭同鄉會理事長，基於禮貌與同鄉之誼才接待，仍被有心人士放大解讀為違紀輔選。考紀案去年11月送交黨中央考紀會，決議開除賴進坤黨籍，再送洪秀柱主持中常會確認通過。

賴進坤認為，洪秀柱當日主持會議，宣讀提案內容後，並未讓與會中常委討論和發言，也未進行表決，就逕行宣布開除他的黨籍，國民黨是以非正當理由，惡意開除他的黨籍，且程序違反民主原則，提出確認黨員資格存在訴訟。

北院審理全案，法官認為中常會開除賴進坤黨籍處分討論案，僅由主席洪秀柱裁示通過，並沒有以「無異議認可之方式通過」的事實，全然未經決議，不符「多數共識決」，顯然違反人民團體法揭櫫的「民主原則」強制規定，也違反人團法會員資格除名的程序相關規定，賴開除黨籍無法認定合法有效，判決國民黨敗訴，賴的黨員資格存在。

(中時)