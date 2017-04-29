《時來運轉》德甲保級之爭 雙堡為生存而戰

漢堡上半季主場對奧格斯堡，靠柯斯提奇（右二）的進球，以1比0險勝。（美聯社資料照）

拜仁慕尼黑以8分領先穩坐龍頭，甚至關係下季歐冠門票的前4名球隊也已大勢底定，德甲聯賽本季最後4輪的最大看點，當屬攸關生存的「保級」大戰，特別是第13至16名竟然只差1分，倒數第3的奧格斯堡本輪遭遇倒數第4的漢堡，「雙堡」都迫切需要這場勝利。

「恐龍軍團」漢堡近年淪為保級常客，尤其本季以連12不勝開局，德甲賽史唯一「全勤」的優良傳統再次面臨考驗。未料第13輪勝場開胡後，漢堡隨後17輪拿下過半的9勝，終於在第26輪逃出倒數3名的降級區，一度升到第13位。

奧格斯堡走勢恰恰相反，下半季打出2連勝開局，排名一度來到本季最高的第10名，接著近11輪卻只拿2勝，與漢堡在第26輪「黃金交叉」，落居倒數第3迄今，創隊史最差紀錄的連15場失球，成了奧格斯堡的沉重負擔。

兩隊上輪都吞敗仗，特別是漢堡竟在主場輸給「爐主」達姆斯泰特，也呈現該隊「遇弱則弱」的問題，本季他們能從勒沃庫森、RB萊比錫、柏林赫塔、門興格拉德巴赫、科隆等勁旅腳下拿到3分，卻也讓達姆斯泰特保級一息尚存。

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台灣運彩本場不讓分盤客勝賠率2.55、和局2.90、主勝2.20，雙堡實力之接近可見一斑。畢竟奧格斯堡雖有主場優勢，但本季主場戰績為德甲倒數第2，偏偏漢堡的客場戰績也是倒數第2。不過奧格斯堡近期愈踢愈悶，漢堡則多次證明他們能在硬仗中奪勝，押「客勝」應有機會過盤。

(中時電子報)