面對金鶯終結者 張育成轟出本季第5轟

張育成今轟出本季在2A的第五轟。(資料照 中央社)

效力克里夫蘭印地安人2A(亞克朗橡皮鴨)的張育成，近期陷入打擊低潮，今面對巴爾的摩金鶯2A(包威灣襪)，張育成扛下先發第5棒，5打數擊出1支安打，不過就是一發全壘打，還是砲轟來投復健賽的金鶯隊終結者布瑞騰(Zach Britton)。

張育成近5場比賽狀況低迷，20打數僅1安，此役張育成擔任先發第5棒游擊手，前兩打席沒有建功，不過第5局第3打席，面對因左臂緊繃，來到小聯盟調整的布瑞騰，一棒轟出全壘打大牆，本季第5轟出爐，球隊終場以6比1力克對手。

布瑞騰14日才在大聯盟，拿下生涯連續第54場救援成功，不過也因傷進入傷兵名單，今在2A上場中繼調整，投0.2局唯一失分就是被張育成轟出陽春炮。

(中時電子報)