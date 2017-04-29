夏威夷遇洪水警報 林佩瑤被嚇醒驚呼怎麼辦

林佩瑤在夏威夷接獲洪水警報。(圖/林佩瑤臉書)

華航空服員林佩瑤，昔日曾為了一圓歌唱夢想，曾留職停薪參加歌唱節目《第二屆星光大道》，可惜僅到第九名就止步，雖然回歸老本行，仍不時與粉絲在臉書互動，不過目前人在夏威夷的她，睡到一半突然接獲洪水警報，讓她不知所措相當緊張，也讓粉絲擔憂其安危。

林佩瑤曾在美國大聯盟的台灣日活動獻唱。(圖/本報系資料照)

林佩瑤表示睡到一半時，手機突然發出超大警示聲，也讓她立刻從睡夢中驚醒，未料看到訊息顯示「洪水警報」，讓她完全反應不過來發生何事?甚至不解手機何時有這種警示功能，原本還想說藉此出門走走，結果拉開窗簾才發現外面下著大雨，便緊急在臉書求救該如何是好?這也讓粉絲留言關切安危，要她趕緊跟飯店櫃台確認狀況。

(中時電子報)