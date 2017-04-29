才女作家逝 網搜國文狼師「李國華」

才女作家。(翻攝臉書)

才女作家A女27日在台北住家內上吊自殺離世，出版社28日代發家屬聲明，指A女在8~9年前發生一段不堪往事，成一輩子揮之不去的夢靨，小說中故事的來源，就是A女真實經驗，家屬盼希望不會再有下一個受害者。而書中提及的國文補教名師「李國華」到底是誰，也引起網友熱議。

A女在書中描述13歲崇拜文學的小女孩被父母託付給，同住在大樓裡的國文補教名師「李國華」教作文，而李國華卻利用小女孩崇拜心理汙辱了她，且李國華是慣犯，過去也汙辱另一名女學生，卻是以家長向老師道歉、和解收場。

書中註明故事源自真人真事，但A女始終未承認是源自個人經驗。直到A女逝世後，家屬聲明證實是發生在A女的真實遭遇。書中的國文補教名師「李國華」成網友肉搜、評判對象。

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(中時電子報)